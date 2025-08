Quanto costa un ombrellone con due lettini sulle spiagge di Roma la domenica di agosto

Secondo un’indagine di Altroconsumo gli italiani spenderanno circa il 17 per cento in più rispetto a quattro anni fa per affittare un ombrellone sulle spiagge. Ma quanto costa, in media, affittare un ombrellone con due lettini sul litorale di Roma e del Lazio?

Secondo un'indagine realizzata da Altroconsumo, le famiglie spenderanno in media il 5 per cento in più rispetto allo scorso anno per l'affitto di un ombrellone con lettini sulle spiagge italiane. Rispetto a quattro anni fa, la postazione in riva al mare costa ben il 17 per cento in più. Il report dell'associazione fa riferimento agli stabilimenti su tutto il territorio italiano, ma quanto costa, in media, affittare un ombrellone con due lettini sul litorale di Roma e del Lazio?

Quanto costa un ombrellone con lettini sulle spiagge di Roma

Abbiamo fatto una ricognizione utilizzando i siti degli stabilimenti e il portale spiagge.it, dove è possibile prenotare la propria postazione su diversi litorale del litorale. Abbiamo preso in esame domenica 10 agosto e ipotizzando l'affitto di un lettino oppure di un ombrellone con due lettini. Nel weekend, ovviamente, i prezzi sono più alti rispetto ai giorni feriali.

In generale, è difficile trovare un ombrellone con due lettini a meno di 30 euro per la sola giornata di domenica 10 agosto. Un singolo lettino in riva al mare può costare, invece, dai 7 euro ai 18 euro di alcuni stabilimenti. Complessivamente, ancora, il prezzo è più alto a Ostia e a Fiumicino (Fregene, Focene, Maccarese e Passoscuro) e più basso a sud: Torvajanica, Lavinio, Anzio, Terracina.

I prezzi sulle spiagge di Ostia e del litorale Nord di Roma

Sul lungomare di Ostia abbiamo trovato un ombrellone e due lettini per domenica 10 al prezzo complessivo di 40 euro. Uno stabilimento, per esempio, offre un pacchetto a 25 euro per due persone, a cui però occorre aggiungere 3 euro per i servizi in spiaggia. Non è mai incluso il parcheggio, che si può pagare a parte e costa circa 4/5 euro.

A Focene abbiamo trovato offerte a circa 43/45 euro (non in prima fila), con un singolo lettino a 18 euro. A Maccarese abbiamo trovato un pacchetto a 45 euro, oppure 10 euro se si vuole noleggiare soltanto un lettino. A Passoscuro, sempre litorale Nord di Roma, abbiamo trovato un'offerta a 28 euro per un ombrellone e due lettini in seconda fila. Prezzi simili a Ladispoli (26 euro per l'ombrellone e 8 euro per il lettino) e a Santa Severa (32 euro e 8 euro). A Santa Marinella abbiamo trovato a 32 euro per l'ombrellone e i lettini.

Il costo degli ombrelloni cala leggermente sul litorale a Sud

Come anticipato, i prezzi scendono leggermente a Sud di Roma: 30 euro a Torvajanica, ma abbiamo trovato anche a 26 euro per la prima fila. Ad Anzio e Lavinio, l'ombrellone si può trovare anche a 25 euro, con 7 euro per il singolo lettino in riva al mare. Più caro il Circeo, ma a Terracina già i prezzi scendono sensibilmente e si può trovare un ombrellone con due lettini anche a 20 euro.

Secondo l'indagine di Altroconsumo, ad Anzio (l'unica località laziale presa in esame), il prezzo medio per un ombrellone con due lettini nella settimana dal 3 al 9 agosto è di 176 euro e di 182 euro per la prima fila. Facendo i calcoli, significa pagare in media 25 euro al giorno per le famiglie. Ricordiamo che, solitamente, i prezzi per i giorni feriali sono più bassi rispetto a quelli del listino per i giorni del fine settimana.