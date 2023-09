Quanto costa dormire nella camera d’hotel più costosa e lussuosa di Roma Qual è la stanza più più cara di un hotel a 5 stelle a Roma? Sembrerebbe essere la presidential suite del nuovissimo Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore.

A cura di Enrico Tata

Chi non ha mai desiderato di dormire in una lussuosa suite d'albergo? Il prezzo non è per tutti, ma sognare certamente non costa niente. E allora, perché non farlo in grande? Qual è la stanza più più cara di un hotel a 5 stelle a Roma? Sembrerebbe essere la presidential suite del nuovissimo Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, a due passi da via del Corso. Tra l'altro, secondo una recente ricerca, si tratta della seconda camera più costosa d'Italia, dietro soltanto alla suite Harrods dell'hotel Cala di Volpe, in Sardegna, Costa Smeralda, che in estate può arrivare al fantasmagorico prezzo di 46mila euro.

Per la suite del Bulgari, tuttavia, non bisogna scendere tanto di prezzo, perché sul sito nel nuovo hotel inaugurato lo scorso giugno viene venduta a 35mila euro a notte. Ma attenzione, in qualche periodo si riesce anche a strapparla a 31.500 euro, con uno sconto di 3.500 euro sul prezzo di listino. Attenzione, però, perché vanno aggiunte le tasse, circa 3mila a notte. Insomma, per il prezzo di listino si tratta di spendere circa 38mila euro per una sola notte.

Il bagno della presidential suite del Bulgari Hotel

Costerà tanto, ma le dimensioni e l'arredamento della camera sono davvero da lasciare senza fiato: 292 metri quadrati con sala da pranzo, soggiorno, bagno in marmo, 2 tv da 48 pollici, vista sul Mausoleo di Augusto. Ma a stupire è soprattutto l'arredamento: i mobili fanno parte delle famose collezioni Flexform e Maxalto firmati Antonio Citterio e le tappezzerie realizzate su misura dallo storico marchio veneziano di tessuti Rubelli. Nel bagno c'è una doccia a vapore e una incredibile vasca di marmo arabescato la cui forma si ispira alle Terme di Caracalla.

Completano la ‘stanza' una cucina privata, un bancone bar, una sala da pranzo con tavolo di marmo e piatti originari della serie Ginori degli anni'30, realizzati da Gio Ponti.