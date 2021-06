Da giovedì primo luglio riapre la spiaggia di Torre Astura, tra le più belle spiagge del litorale romano, caratterizzata dalla fortezza che sorge in mezzo alle acque del mare ed è collegata alla terra ferma da un ponte in pietra. Come si legge nella determina pubblicata lo scorso 16 giugno, il comune di Nettuno ha pagato il canone demaniale pari a 2.845 euro per permettere ai cittadini e ai turisti di eccedere all'area interna al poligono militare per 70 giorni. In particolare, secondo quanto riportato sul documento, la spiaggia sarà aperta tutti i giorni dal primo luglio al 31 agosto, dalle ore 8 alle ore 19, e a settembre solo il sabato e la domenica. Per ora il Comune di Nettuno non ha pubblicato l'ordinanza con cui solitamente comunica le modalità e i giorni di apertura al pubblico, con i relativi orari nel dettaglio e ulteriori servizi a disposizione dei bagnanti. Comunicazioni ufficiali saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito del Comune di Nettuno.

Come arrivare alla spiaggia di Torre Astura

La spiaggia di Torre Astura dista circa un'ora di macchina da Roma: si deve prendere via Pontina (Ss 148), uscire in direzione via Prato Cesarino, imboccando la strada provinciale 18, e poi proseguire in direzione Sabotino fino a svoltare in via Valmontorio. Una volta arrivati a destinazione è possibile lasciare l'auto nel parcheggio pubblico e gratuito, aperto dalle ore 8 alle ore 19. Chi parte da Nettuno deve percorrere via Acciarella, che fiancheggia il poligono militare, poi proseguire in via Valmontorio in direzione di Foce Verde. Non è ancora stato reso noto se, come per gli scorsi anni, il Comune metterà a disposizione dei bagnanti un bus navetta che arriva alla spiaggia di Torre Astura da Nettuno.