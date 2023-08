Quando inizia la scuola a Roma e nel Lazio a settembre: il calendario scolastico 2023-2024 Manca poco all’inizio della scuola. Ecco quando ricominciano le lezioni a Roma e nel Lazio: scopriamo l’intero calendario scolastico, con i giorni di chiusura per festività nazionali e locali.

A cura di Beatrice Tominic

Ferragosto è già passato: manca sempre meno all'inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024. Mentre c'è chi al mare si gode gli ultimi scampoli dell'estate in vacanza, c'è chi si affretta a concludere i compiti assegnati per il rientro a scuola. Ma quando inizia quest'anno? Scopriamo insieme le date di inizio e fine dell'anno scolastico, passando in rassegna anche le prossime occasioni di relax e momenti di pausa, con festività e i ponti che

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Roma e nel Lazio

Come programmato fin dallo scorso maggio, a Roma e nella regione Lazio le scuole iniziano venerdì 15 settembre 2023 e chiudono sabato 8 giugno 2024. Per le scuole dell’infanzia, invece, il termine dell’anno è fissato al sabato 29 giugno 2024. Attenzione, però: nella città di Roma il 29 giugno si festeggiano i Santi patroni Pietro e Paolo, quindi la chiusura probabilmente è anticipata al giorno precedente, venerdì 28 giugno.

Come sempre accade, però, le singole istituzioni scolastiche possono scegliere autonomamente di apportare modifiche al calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezioni (per gli istituti che hanno l’orario scandito su 6 giorni alla settimana) e un numero minimo di 171 giorni di lezioni (per quelli che invece sono aperti 5 giorni alla settimana).

Calendario scolastico 2023-24: le festività e i ponti nel Lazio

Nel corso dell'anno scolastico sono già previste le chiusure per la pausa invernale, che coincide con le feste natalizie e per quella primaverile, coincidente, invece, con quelle pasquali. In particolare, le scuole restano chiuse da sabato 23 dicembre 2023 a lunedì 8 gennaio e da venerdì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024.

Oltre alle vacanza, le lezioni sono sospese, come di consueto, durante la festa del Santo Patrono, qualora cadesse in un giorno di lezione e durante le festività nazionali: