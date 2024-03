Quando chiudono le scuole a Roma e nel Lazio per Pasqua 2024, il calendario dei giorni di vacanza Pasqua è alle porte, come ogni anno stanno per arrivare le attese vacanze scolastiche, che nel 2024 vanno dal 28 marzo al 2 aprile e si torna in classe il 3. Pasquetta è il primo aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Pasqua 2024 quest'anno cade il 31 marzo, si tratta di una "Pasqua bassa". Pasquetta, ossia Lunedì dell'Angelo, è il primo aprile, giornata che solitamente si trascorre in famiglia o con gli amici e in cui si fanno, tempo permettendo, scampagnate e gite fuori porta, senza allontanarsi troppo dalla città. Il calendario scolastico a Roma e nel Lazio prevede chiusure a partire dal 28 marzo fino al 2 aprile compreso. I giorni di vacanza non sono uguali per tutti, ma cambiano di regione in regione a seconda del calendario scolastico. L'ultimo giorno di scuola del 2024 a Roma e nel Lazio è sabato 8 giugno, mentre per le scuole dell'infanzia la data della fine è il 30 giugno.

Vacanze di Pasqua 2024 a Roma e nel Lazio, quando chiudono le scuole

Le vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio vanno da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile, sei giorni "a casa" da giovedì Santo fino al giorno dopo Pasquetta. La chiusura delle scuole permetterà a studenti, personale scolastico e professori di fare una pausa dalle lezioni, godersi qualche giorno i famiglia e di ricaricarsi per concludere al meglio l'anno scolastico.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2024

Le scuole dopo le vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio riaprono il 3 aprile 2024. La chiusura delle vacanze di Pasqua è la più lunga oltre e dopo quella prevista per le festività natalizie, che è stata dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. I prossimi giorni di festa a Roma e nel Lazio così anche come nel resto delle scuole nelle altre regioni d'Italia saranno giovedì 25 aprile, mercoledì primo maggio, mentre il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, cade di domenica.