Quando chiudono le scuole per Pasqua 2024, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione Quando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2024: in tutte le regioni le scuole resteranno chiuse da giovedì 28 marzo 2024 a martedì 2 aprile 2024 compreso, tranne per gli alunni della Valle d'Aosta che rientrano martedì 2 aprile.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertori

Manca meno di un mese alle vacanze di Pasqua 2024. Quest'anno infatti la domenica delle Palme cade di domenica 24 marzo, Pasqua cade di domenica 31 marzo e il giorno successivo, lunedì 1 aprile, si festeggia il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Una buona notizia per gli studenti italiano che resteranno a casa per almeno una settimana. Il calendario dei giorni di vacanza è uguale per tutte le regioni, da giovedì 28 marzo 2024 a martedì 2 aprile 2024 compreso, tranne per gli alunni della Valle d'Aosta che rientrano martedì 2 aprile.

Vacanze di Pasqua 2024, l'elenco delle date regione per regione

Le vacanze di Pasqua dureranno come di consueto poco meno di una settimana. Si svolgeranno dal 28 marzo al 2 aprile 2024 in tutte le regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta, dove gli studenti rientreranno a scuola il martedì successivo alla Pasquetta. Ecco, di seguito, il calendario regione per regione:

Valle d'Aosta: dal 28 marzo al 1 aprile (compreso);

Sicilia: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Lombardia: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Molise: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Emilia Romagna: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Friuli Venezia Giulia: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Trentino: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Lazio: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Campania: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Veneto: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Marche: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Liguria: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Piemonte: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Abruzzo: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Basilicata: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Calabria: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Puglia: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Sardegna: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Toscana: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Umbria: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

provincia di Bolzano: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso).

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2024

Come si vede dunque, ad eccezione della Valle d'Aosta, in tutte le regioni italiani si torna sui banchi mercoledì 3 aprile. Gli studenti dovranno poi aspettare giovedì 25 aprile per nuove vacanze a scuola in occasione del ponte della Liberazione. Alcune regioni hanno infatti già deliberato la sospensione delle lezioni anche per il 26 e 27 aprile, come Calabria, Campania, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto. Nella provincia di Bolzano, solo il 26 aprile.