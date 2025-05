video suggerito

Quando chiude il negozio di Chiara Ferragni in via del Babuino a Roma Chiara Ferragni ha deciso di chiudere il suo negozio in via del Babuino a Roma, una delle strade più lussuose della Capitale a pochi passi da piazza di Spagna. Non è stata ancora comunicata una data di chiusura ufficiale.

A cura di Enrico Tata

Chiara Ferragni ha deciso di chiudere il negozio di abbigliamento del suo marchio in via del Babuino a Roma, una delle strade più lussuose della Capitale a pochi passi da piazza di Spagna. Nel comunicato con cui è stata annunciata la decisione si legge: "Nel quadro di una più efficiente allocazione delle risorse, Fenice S.r.l. ha deciso di intraprendere una razionalizzazione delle sue attività, che include, tra le altre cose, la chiusura del punto vendita di Roma e la liquidazione di Fenice Retail srl".

Quando chiude lo store di Chiara Ferragni a Roma

La data ufficiale della chiusura non è stata ancora comunicata da Chiara Ferragni e dal suo entourage. La pagina dello store su Google Maps è ancora attiva e non riporta informazioni particolari. Un dato interessante, tuttavia, è rappresentato dalle recensioni dei clienti, davvero poco lusinghiere nei confronti della boutique con i prodotti della popolare influencer.

Il voto medio delle recensioni è 2.4 su 5 e moltissimi commenti recenti sono negativi: "Prodotti di qualità assai peggiore delle bancarelle a prezzi astronomici. Perché non chiude? è sempre vuoto, mi meraviglio che i romani ancora comprano da lei". E ancora: "Tutto quello che vendono sono copie economiche (ma a un prezzo d'oro) di designer di lusso che la stessa Chiara Ferragni ha nel suo armadio. Il giorno in cui le persone si renderanno conto di come questa ragazza sta prendendo in giro le persone, il mondo sarà un posto migliore".

L'atto vandalico del 2024 allo store di via del Babuino

Nel 2024 qualcuno ha disegnato scritte offensive con una bomboletta spray nera all'ingresso dello store di via del Babuino: "Truffatrice" e "bandita", gli insulti rivolti a Ferragni.

La boutique di Chiara Ferragni a Roma è stata inaugurata a settembre 2024 alla presenza di numerosi vip romani. Poi, a Natale, lo ‘scandalo Pandoro' che ha coinvolto l'influencer e, in seguito, la separazione da Fedez.