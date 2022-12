Quando arriveranno i nuovi 30 treni per le Metro A e B di Roma Roma Capitale ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con Hitachi rail per l’acquisto di 30 nuovi treni per la metro A e la Metro B di Roma con un investimento complessivo di 264 milioni di euro.

Roma Capitale ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con Hitachi rail per l'acquisto di 30 nuovi treni per la metro A e la Metro B di Roma con un investimento complessivo di 264 milioni di euro. Il primo contratto prevede la fornitura di quattordici treni, 12 per la Metro B e 2 per la metro A che inizieranno ad arrivare nel dicembre del 2024 e saranno consegnati tutti entro dicembre 2025. "L’acquisto di 30 nuovi treni per le Metro A e B, di cui i primi arriveranno entro il Giubileo, è un’ottima notizia’", ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Finalmente si torna ad investire sul futuro a combattere i ritardi delle procedure, a progettare nuove linee, acquistare nuovi bus ecologici e nuovi treni, a fare tutta quella manutenzione mancata per decenni. Sono tutti obiettivi che non potevano più essere rimandati, per i quali servirà del tempo ma che saranno raggiunti con grande impegno, costanza e determinazione", ha aggiunto.

La vicenda dei nuovi treni, tuttavia, si è sbloccata dopo mesi di polemiche e ricorsi. La gara era stata vinta inizialmente dalla società spagnola CAF, con i primi convogli finanziati con i 425 milioni di euro stanziati nel 2018 dall'allora ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. Dei restanti 16, 5 sono previsti per la Metro A e altri 11 per la Metro B. Ebbene il tar del Lazio ha accolto un ricorso presentato dall'azienda concorrente, arrivata seconda in classifica, proprio la Hitachi Rail. I problemi sollevati, avevano detto i giudici, erano di natura estremamente tecnica e non apparivano implausibili. Pertanto il procedimento è andato avanti ed è stato nominato un perito tecnico che potesse decidere in merito.

Spiegava all'epoca l'assessore Patané: "C’è stato un ricorso per il quale il Tar si pronuncerà a settembre. Considerato che per costruire ogni treno ci vogliono due anni e mezzo, ammesso che a settembre vada tutto bene, dal momento dell’aggiudicazione vedremo il primo treno nuovo della metropolitana a fine del 2024". A settembre il tar ha rigettato il ricorso, ma si è aggiunto un altro problema: la CAF ha rinunciato all'incarico a causa dei prezzi dei materiali lievitati e a causa proprio del ricorso presentato dall'azienda rivale. Il Campidoglio ha così assegnato l'appalto alla Hitachi.