roma
video suggerito
video suggerito

Quando aprono le stazioni della Metro C di Roma da Venezia fino alla Farnesina: svelata la data

La stazione della Metro C di piazza Venezia aprirà nel 2033, mentre le stazioni delle Tratte T1 e T2 fino alla Farnesina dovrebbero essere inaugurate nel 2036.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Enrico Tata
0 CONDIVISIONI
Immagine

La stazione della Metro C di piazza Venezia sarà pronta nel 2033 oppure, nella migliore delle ipotesi, dopo l'estate del 2032. Cioè fra 8 anni. Le nuove stazioni delle tratte T2 e T1, i cui cantieri inizieranno nel 2026, saranno pronte nel 2036, cioè fra 11 anni. Imminente, invece, l'apertura delle due nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia, che saranno inaugurate tra ottobre e novembre 2025. Queste le previsioni del responsabile del progetto linea C per Roma Metropolitane, Andrea Sciotti, al termine della visita al cantiere di piazza Venezia insieme al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

"L'obiettivo è di arrivare al 2036 allo Stadio Olimpico, alla Farnesina e a Roma Nord. Che per i romani è un cambio di passo, di mentalità e di viabilità incredibile se pensiamo ad oggi", ha aggiunto Salvini.

Il cantiere della Metro C a piazza Venezia

Quanto a piazza Venezia, i numerosi reperti archeologici ritrovati durante gli scavi saranno esposti all'interno della stazione, collocata a 45 metri di profondità, su otto livelli interessati, con collegamenti diretti ai Fori Imperiali, a Palazzo Venezia e al Vittoriano. In futuro gli scavi raggiungeranno gli 85 metri di profondità per consentire l'interscambio con la futura linea D della metro. L'obiettivo è inaugurare la nuova stazione di piazza Venezia nel 2033.

Leggi anche
Metro B e B1 bloccata a Roma: albero crolla sui binari, treni fermi e bus sostitutivi

I lavori sulle Tratte T1 e T2 della Metro C di Roma

La Metro C di Roma prevede il prolungamento verso nord ovest con le tratte T1 e T2, i cui cantieri partiranno nel 2026. La Tratta T2 collegherà piazza Venezia con Chiesa Nuova, nel cuore del centro storico, San Pietro (via della Conciliazione), Ottaviano e Clodio/Mazzini. La tratta T1, invece, collegherà Clodio con l'Autidtorium e la Farnesina, che diventerà il nuovo capolinea della Metro C.

Trasporti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Colosseo, guida turistica si sente male mentre lavora: morta Giovanna Maria Giomarino
Ruggiero (Agta): "Basta turni nelle ore più calde"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views