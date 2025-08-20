Quando aprono le stazioni della Metro C di Roma da Venezia fino alla Farnesina: svelata la data

La stazione della Metro C di piazza Venezia sarà pronta nel 2033 oppure, nella migliore delle ipotesi, dopo l'estate del 2032. Cioè fra 8 anni. Le nuove stazioni delle tratte T2 e T1, i cui cantieri inizieranno nel 2026, saranno pronte nel 2036, cioè fra 11 anni. Imminente, invece, l'apertura delle due nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia, che saranno inaugurate tra ottobre e novembre 2025. Queste le previsioni del responsabile del progetto linea C per Roma Metropolitane, Andrea Sciotti, al termine della visita al cantiere di piazza Venezia insieme al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

"L'obiettivo è di arrivare al 2036 allo Stadio Olimpico, alla Farnesina e a Roma Nord. Che per i romani è un cambio di passo, di mentalità e di viabilità incredibile se pensiamo ad oggi", ha aggiunto Salvini.

Il cantiere della Metro C a piazza Venezia

Quanto a piazza Venezia, i numerosi reperti archeologici ritrovati durante gli scavi saranno esposti all'interno della stazione, collocata a 45 metri di profondità, su otto livelli interessati, con collegamenti diretti ai Fori Imperiali, a Palazzo Venezia e al Vittoriano. In futuro gli scavi raggiungeranno gli 85 metri di profondità per consentire l'interscambio con la futura linea D della metro. L'obiettivo è inaugurare la nuova stazione di piazza Venezia nel 2033.

I lavori sulle Tratte T1 e T2 della Metro C di Roma

La Metro C di Roma prevede il prolungamento verso nord ovest con le tratte T1 e T2, i cui cantieri partiranno nel 2026. La Tratta T2 collegherà piazza Venezia con Chiesa Nuova, nel cuore del centro storico, San Pietro (via della Conciliazione), Ottaviano e Clodio/Mazzini. La tratta T1, invece, collegherà Clodio con l'Autidtorium e la Farnesina, che diventerà il nuovo capolinea della Metro C.