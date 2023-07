Quali sono le spiagge e il mare di Roma e Lazio più inquinati: lo studio di Goletta Verde Le analisi di Goletta Verde: 13 punti della costa del Lazio sono stati giudicati ‘fortemente inquinati’. Ecco quali. Criticità soprattutto sul litorale di Roma.

A cura di Enrico Tata

Tredici punti della costa del Lazio sono stati giudicati "fortemente inquinati". Questo il bilancio delle analisi condotte in mare lungo il litorale da Goletta Verde, la campagna itinerante di Legambiente, realizzata insieme a Anev, Conou, Novamont e Renexia.

Lungo la costa del Lazio sono stati sottoposti a campionamento 24 punti tra il 28 giugno e il 1 luglio: 18 sono foci, 6 punti in mare. Tredici sono risultati fortemente inquinati e nello specifico sono 12 foci di fiumi e un punto in mare. Due punti sono stati giudicati inquinati e si tratta in entrambi i casi di foci. Risultano entro i limiti cinque campioni prelevati a mare e quattro nelle foci dei fiumi.

Questi i 13 punti risultati "fortemente inquinati" sono:

la foce del fiume Marta a Tarquinia in provincia di Viterbo

in provincia di Roma la foce del canale in via Aurelia km 64 a Santa Marinella

la foce del fosso Zambra a Cerveteri

la foce del fiume Arrone e la foce della fiumara piccola a Fiumicino

la foce del canale altezza via Filadelfia (canale Crocetta) a Pomezia; la foce del Rio Torto e la foce del Fosso Grande ad Ardea

la spiaggia di fronte al Canale Loricina presso via Matteotti a Nettuno

la foce verde (ponte Mascarello) e la foce del Rio Martino a Latina

la foce del canale Sisto a Terracina;

la foce del fosso via Gibraleon incrocio viale Europa a San Felice Circeo in provincia di Latina.

Sono stati giudicati inquinati:

la foce del Canale dei Pescatori a Ostia (Roma)

la foce del Rio Santacroce a Formia (Latina).

Sono stati giudicati "entro i limiti":

la spiaggia presso la foce del canale vicino allo stabilimento militare in località Montalto Marina nel comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo

la Foce del Rio Vaccina a Ladispoli

la spiaggia in corrispondenza della foce fosso Cavallo Morto, nel lungomare delle Strelitzie al Lido dei Gigli ad Anzio in provincia di Roma.

la spiaggia a nord della foce del fiume Portatore a Terracina, provincia di Latina

la foce del canale Sant'Anastasia a Fondi

la foce del canale in località Pedemontano a Fondi

la spiaggia preso via Pilestra altezza civico 469 di Sperlonga

Spiaggia di Serapo a Gaeta

lo sbocco del canale a Marina di Minturno.

"I risultati delle analisi di Goletta continuano a confermare troppe criticità lungo le nostre coste che soffrono di cattiva depurazione, scarichi abusivi e il forte carico antropico di questa stagione. Come emerge di anno in anno chiaramente, la porzione di litorale in provincia di Roma è quello dove queste criticità si trovano di più", ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio.

"Non diamo alcuna patente di balneabilità tantomeno giudizi su porzioni complessive di costa, ma queste situazioni continuano a ripetersi ogni anno e c'è bisogno di risolverle: efficientando il sistema di depurazione, combattendo gli scarichi abusivi, monitorando le coste e lavorando insieme alle amministrazioni, alle quali diamo tutta la nostra disponibilità, per individuare i problemi e studiare strategie risolutive", ha aggiunto ancora Scacchi.