Quali sono le migliori scuole superiori di Roma, la classifica Eduscopio 2025: confermati Visconti e Righi

Il liceo Visconti.

Quali sono i licei migliori della Capitale? In questo 2025 nessuna novità. Arrivano la conferma ai vertici, per il terzo anno consecutivo, del Visconti come miglior liceo classico di Roma e Righi come miglior scientifico. In questo caso, però, si tratta del quarto anno consecutivo: nel 2022 era già in testa fra gli scientifici mentre per il liceo classico c'era il Giulio Cesare, di cui in questi giorni si sta parlando molto nelle cronache locali e non solo.

Nessuna sorpresa dunque all'interno della città di Roma, stando alla classifica della Fondazione Agnelli e ai criteri usati da Eduscopio 2025. Forse più inaspettato, invece, il superamento del punteggio dei licei della capitale rispetto a quelli di Milano. Ad avere la meglio e a ottenere il punteggio più alto in assoluto, però, è il liceo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari a Este in provincia di Padova, con un punteggio di 94,5 raggiunto effettuando la media ponderata fra i voti d'esame ottenuti dai diplomati al primo anno di università e i crediti.

Perché il Righi e il Visconti sono i migliori licei di Roma secondo la classifica Eduscopio 2025

La classifica, come ogni anno, è stata stilata dalla Fondazione Agnelli seguendogli indicatori Eduscopio e l'indice FGA he mette insieme la media voto degli studenti e la percentuale degli esami superati. Un gruppo di lavoro della Fondazione, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22) e sulla base di questi ha proposto in modo semplice e trasparente informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro. Prima di sfogliare le varie scuole e i vari indirizzi, occorre precisare se si sia interessati a una scuola che prepari al meglio per l'università o al mondo del lavoro. E in seguito è possibile anche geolocalizzarsi per capire quali siano le scuole migliori nelle proprie vicinanze.

La classifica dei migliori licei classici di Roma e provincia 2025

Quali sono i migliori licei classici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

Ennio Quirino Visconti; Terenzio Mamiani; Torquato Tasso; Francesco Vivona; Giulio Cesare; Vittorio Emanuele II; Cornelio Tacito; Augusto; Eugenio Montale; De Merode.

I migliori licei scientifici di Roma e provincia nel 2025

Quali sono i migliori licei scientifici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

Giuseppe Peano; Camillo Cavour; Terenzio Mamiani; Stanislao Cannizzaroo; Amedeo Avogadro; Aristotele; Teresa Gullace Talotta; Tullio Levi Civita; Pacinotti-Archimede; Nomentano.

I migliori licei linguistici di Roma e provincia secondo Eduscopio 2025

Quali sono i migliori licei linguistici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

Renzo Levi- Comunità Ebraica; Edoardo Amaldi; Eugenio Montale; Giordano Bruno; Orazio; Lucio Lombardo Radice; Vittoria Colonna; Croce-Aleramo; Bertrand Russell; Ettore Majorana.

I migliori licei delle scienze umane di Roma e provincia nel 2025

Quali sono i migliori licei delle scienze umane di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

Eugenio Montale; Margherita di Savoia; San Sisto; Teresa Gullace Talotta; Benedetto da Norcia; Vittoria Colonna; Anco Marzio; Niccolò Machiavelli; Gelasio Caetani; Giordano Bruno.

I migliori licei artistici di Roma e provincia nel 2025

Quali sono i migliori licei artistici di Roma? Per realizzare la classifica, però, la Fondazione fa una precisazione doverosa: "Per i diplomati dei Licei Artistici disponiamo solo dei dati sui percorsi universitari. Non disponiamo dei dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti – si legge in una finestra che si apre prima di passare in rassegna l'elenco – Tienilo a mente quando confronti le scuole".

In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

Sant'Orsola; Caravaggio; Is via di Ripetta; Enzo Rossi; Alessandro Caravillani; Giulio Argan; Confalonieri- De Chirico; Donato Bramante; Roberto Rossellini

L'elenco dei migliori istituti tecnico-economici e tecnologici di Roma nel 2025

Quali sono i migliori istituti tecnico-economici e tecnologici di Roma? In basso la lista con i primi dieci istituti tecnico-economici per punteggio della Capitale:

Einstein-Bachelet; Di Vittorio-Lattanzio; Livia Bottardi; Cristoforo Colombo; Lucio Lombardo Radice; Pertini-Falcone; Croce Aleramo; Charles Darwin; Leopoldo Pirelli; Is via dei Papareschi.

Passiamo, infine, a quella degli istituti tecnico-tecnologici che comprende: