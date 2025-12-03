roma
Quali sono le migliori scuole superiori di Roma, la classifica Eduscopio 2025: confermati Visconti e Righi

Quali sono i migliori licei della Capitale secondo la classifica Eduscopio 2025: per il terzo anno consecutivo si confermano Righi e Visconti, per la prima volta con punteggi superiori rispetto ai licei di Milano.
A cura di Beatrice Tominic
Il liceo Visconti.
Quali sono i licei migliori della Capitale? In questo 2025 nessuna novità. Arrivano la conferma ai vertici, per il terzo anno consecutivo, del Visconti come miglior liceo classico di Roma e Righi come miglior scientifico. In questo caso, però, si tratta del quarto anno consecutivo: nel 2022 era già in testa fra gli scientifici mentre per il liceo classico c'era il Giulio Cesare, di cui in questi giorni si sta parlando molto nelle cronache locali e non solo.

Nessuna sorpresa dunque all'interno della città di Roma, stando alla classifica della Fondazione Agnelli e ai criteri usati da Eduscopio 2025. Forse più inaspettato, invece, il superamento del punteggio dei licei della capitale rispetto a quelli di Milano. Ad avere la meglio e a ottenere il punteggio più alto in assoluto, però, è il liceo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari a Este in provincia di Padova, con un punteggio di 94,5 raggiunto effettuando la media ponderata fra i voti d'esame ottenuti dai diplomati al primo anno di università e i crediti.

Perché il Righi e il Visconti sono i migliori licei di Roma secondo la classifica Eduscopio 2025

La classifica, come ogni anno, è stata stilata dalla Fondazione Agnelli seguendogli indicatori Eduscopio e l'indice FGA he mette insieme la media voto degli studenti e la percentuale degli esami superati. Un gruppo di lavoro della Fondazione, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22) e sulla base di questi ha proposto in modo semplice e trasparente informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro. Prima di sfogliare le varie scuole e i vari indirizzi, occorre precisare se si sia interessati a una scuola che prepari al meglio per l'università o al mondo del lavoro. E in seguito è possibile anche geolocalizzarsi per capire quali siano le scuole migliori nelle proprie vicinanze.

La classifica dei migliori licei classici di Roma e provincia 2025

Quali sono i migliori licei classici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

  1. Ennio Quirino Visconti;
  2. Terenzio Mamiani;
  3. Torquato Tasso;
  4. Francesco Vivona;
  5. Giulio Cesare;
  6. Vittorio Emanuele II;
  7. Cornelio Tacito;
  8. Augusto;
  9. Eugenio Montale;
  10. De Merode.

I migliori licei scientifici di Roma e provincia nel 2025

Quali sono i migliori licei scientifici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

  1. Giuseppe Peano;
  2. Camillo Cavour;
  3. Terenzio Mamiani;
  4. Stanislao Cannizzaroo;
  5. Amedeo Avogadro;
  6. Aristotele;
  7. Teresa Gullace Talotta;
  8. Tullio Levi Civita;
  9. Pacinotti-Archimede;
  10. Nomentano.

I migliori licei linguistici di Roma e provincia secondo Eduscopio 2025

Quali sono i migliori licei linguistici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

  1. Renzo Levi- Comunità Ebraica;
  2. Edoardo Amaldi;
  3. Eugenio Montale;
  4. Giordano Bruno;
  5. Orazio;
  6. Lucio Lombardo Radice;
  7. Vittoria Colonna;
  8. Croce-Aleramo;
  9. Bertrand Russell;
  10. Ettore Majorana.

I migliori licei delle scienze umane di Roma e provincia nel 2025

Quali sono i migliori licei delle scienze umane di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

  1. Eugenio Montale;
  2. Margherita di Savoia;
  3. San Sisto;
  4. Teresa Gullace Talotta;
  5. Benedetto da Norcia;
  6. Vittoria Colonna;
  7. Anco Marzio;
  8. Niccolò Machiavelli;
  9. Gelasio Caetani;
  10. Giordano Bruno.

I migliori licei artistici di Roma e provincia nel 2025

Quali sono i migliori licei artistici di Roma? Per realizzare la classifica, però, la Fondazione fa una precisazione doverosa: "Per i diplomati dei Licei Artistici disponiamo solo dei dati sui percorsi universitari. Non disponiamo dei dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti – si legge in una finestra che si apre prima di passare in rassegna l'elenco – Tienilo a mente quando confronti le scuole".

In basso la lista con i primi dieci per punteggio:

  1. Sant'Orsola;
  2. Caravaggio;
  3. Is via di Ripetta;
  4. Enzo Rossi;
  5. Alessandro Caravillani;
  6. Giulio Argan;
  7. Confalonieri- De Chirico;
  8. Donato Bramante;
  9. Roberto Rossellini

L'elenco dei migliori istituti tecnico-economici e tecnologici di Roma nel 2025

Quali sono i migliori istituti tecnico-economici e tecnologici di Roma? In basso la lista con i primi dieci istituti tecnico-economici per punteggio della Capitale:

  1. Einstein-Bachelet;
  2. Di Vittorio-Lattanzio;
  3. Livia Bottardi;
  4. Cristoforo Colombo;
  5. Lucio Lombardo Radice;
  6. Pertini-Falcone;
  7. Croce Aleramo;
  8. Charles Darwin;
  9. Leopoldo Pirelli;
  10. Is via dei Papareschi.

Passiamo, infine, a quella degli istituti tecnico-tecnologici che comprende:

  1. Carlo Matteucci;
  2. Boaga (Is Ambrosoli)
  3. Leopoldo Pirelli;
  4. Di Vittorio-Lattanzio;
  5. Tommaso Salvini;
  6. Galileo Galilei;
  7. Enrico Fermi;
  8. Leon Battista Alberti;
  9. Giovanni XXIII;
  10. Enzo Ferrari.
