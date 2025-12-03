Quali sono le migliori scuole superiori di Roma, la classifica Eduscopio 2025: confermati Visconti e Righi
Quali sono i licei migliori della Capitale? In questo 2025 nessuna novità. Arrivano la conferma ai vertici, per il terzo anno consecutivo, del Visconti come miglior liceo classico di Roma e Righi come miglior scientifico. In questo caso, però, si tratta del quarto anno consecutivo: nel 2022 era già in testa fra gli scientifici mentre per il liceo classico c'era il Giulio Cesare, di cui in questi giorni si sta parlando molto nelle cronache locali e non solo.
Nessuna sorpresa dunque all'interno della città di Roma, stando alla classifica della Fondazione Agnelli e ai criteri usati da Eduscopio 2025. Forse più inaspettato, invece, il superamento del punteggio dei licei della capitale rispetto a quelli di Milano. Ad avere la meglio e a ottenere il punteggio più alto in assoluto, però, è il liceo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari a Este in provincia di Padova, con un punteggio di 94,5 raggiunto effettuando la media ponderata fra i voti d'esame ottenuti dai diplomati al primo anno di università e i crediti.
Perché il Righi e il Visconti sono i migliori licei di Roma secondo la classifica Eduscopio 2025
La classifica, come ogni anno, è stata stilata dalla Fondazione Agnelli seguendogli indicatori Eduscopio e l'indice FGA he mette insieme la media voto degli studenti e la percentuale degli esami superati. Un gruppo di lavoro della Fondazione, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22) e sulla base di questi ha proposto in modo semplice e trasparente informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro. Prima di sfogliare le varie scuole e i vari indirizzi, occorre precisare se si sia interessati a una scuola che prepari al meglio per l'università o al mondo del lavoro. E in seguito è possibile anche geolocalizzarsi per capire quali siano le scuole migliori nelle proprie vicinanze.
La classifica dei migliori licei classici di Roma e provincia 2025
Quali sono i migliori licei classici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:
- Ennio Quirino Visconti;
- Terenzio Mamiani;
- Torquato Tasso;
- Francesco Vivona;
- Giulio Cesare;
- Vittorio Emanuele II;
- Cornelio Tacito;
- Augusto;
- Eugenio Montale;
- De Merode.
I migliori licei scientifici di Roma e provincia nel 2025
Quali sono i migliori licei scientifici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:
- Giuseppe Peano;
- Camillo Cavour;
- Terenzio Mamiani;
- Stanislao Cannizzaroo;
- Amedeo Avogadro;
- Aristotele;
- Teresa Gullace Talotta;
- Tullio Levi Civita;
- Pacinotti-Archimede;
- Nomentano.
I migliori licei linguistici di Roma e provincia secondo Eduscopio 2025
Quali sono i migliori licei linguistici di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:
- Renzo Levi- Comunità Ebraica;
- Edoardo Amaldi;
- Eugenio Montale;
- Giordano Bruno;
- Orazio;
- Lucio Lombardo Radice;
- Vittoria Colonna;
- Croce-Aleramo;
- Bertrand Russell;
- Ettore Majorana.
I migliori licei delle scienze umane di Roma e provincia nel 2025
Quali sono i migliori licei delle scienze umane di Roma? In basso la lista con i primi dieci per punteggio:
- Eugenio Montale;
- Margherita di Savoia;
- San Sisto;
- Teresa Gullace Talotta;
- Benedetto da Norcia;
- Vittoria Colonna;
- Anco Marzio;
- Niccolò Machiavelli;
- Gelasio Caetani;
- Giordano Bruno.
I migliori licei artistici di Roma e provincia nel 2025
Quali sono i migliori licei artistici di Roma? Per realizzare la classifica, però, la Fondazione fa una precisazione doverosa: "Per i diplomati dei Licei Artistici disponiamo solo dei dati sui percorsi universitari. Non disponiamo dei dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti – si legge in una finestra che si apre prima di passare in rassegna l'elenco – Tienilo a mente quando confronti le scuole".
In basso la lista con i primi dieci per punteggio:
- Sant'Orsola;
- Caravaggio;
- Is via di Ripetta;
- Enzo Rossi;
- Alessandro Caravillani;
- Giulio Argan;
- Confalonieri- De Chirico;
- Donato Bramante;
- Roberto Rossellini
L'elenco dei migliori istituti tecnico-economici e tecnologici di Roma nel 2025
Quali sono i migliori istituti tecnico-economici e tecnologici di Roma? In basso la lista con i primi dieci istituti tecnico-economici per punteggio della Capitale:
- Einstein-Bachelet;
- Di Vittorio-Lattanzio;
- Livia Bottardi;
- Cristoforo Colombo;
- Lucio Lombardo Radice;
- Pertini-Falcone;
- Croce Aleramo;
- Charles Darwin;
- Leopoldo Pirelli;
- Is via dei Papareschi.
Passiamo, infine, a quella degli istituti tecnico-tecnologici che comprende:
- Carlo Matteucci;
- Boaga (Is Ambrosoli)
- Leopoldo Pirelli;
- Di Vittorio-Lattanzio;
- Tommaso Salvini;
- Galileo Galilei;
- Enrico Fermi;
- Leon Battista Alberti;
- Giovanni XXIII;
- Enzo Ferrari.