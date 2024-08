video suggerito

Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti a Roma a Ferragosto 2024 Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma a Ferragosto. La maggior parte dei principali centri comerciali sono chiusi, apertura dei supermercati a discrezione dei punti vendita.

A cura di Alessia Rabbai

A Ferragosto alcuni supermercati e centri commerciali restano aperti. La Capitale si svuota dei residenti il 15 agosto, giorno di festa in cui la Chiesa cattolica celebra la ricorrenza di Maria Vergine Assunta in Cielo. Il centro storico è frequentato dai turisti instancabili, che visitano la città sfidando le alte temperature di queste settimane. Molte attività, ristoranti, pizzerie, ma anche supermercati e centri commerciali, chiudono per Ferragosto, specialmente quelle nelle zone residenziali e degli uffici in concomitanza delle ferie, alcuni restano chiusi anche per l'intera settimana.

Tuttavia è possibile trovarne di aperti, approfittando per fare gli ultimi acqusti di cibo ad esempio, prima del pranzo in famiglia. Per le catene dei supermercati, Cafferour e Conad, l'apertura è a discrezione del singolo punto vendita. I supermercati Elite di Roma a Ferragosto restano chiusi, tranne che nelle località di mare come Ostia, mentre gli Esselunga sono tendenzialmente aperti, tranne qualche eccezione.

Per quanto riguarda invece i centri commerciali, Porte di Roma resta chiuso (aperto il cinema multisala Uci); chiusi anche Euroma2 all'Eur, Roma Est, La Romanina, Da Vinci (Fiumicino) e Maximo a Laurentina. Ecco un elenco di alcuni supermercati e centri commerciali che sono aperti a Ferragosto in vari quadranti di Roma, Fanpage.it consiglia comunque di consultare il sito web di ogni attività o comunque di telefonare al punto vendita per eventuali modifiche di orari.

Quali sono i principali supermercati aperti a Ferragosto a Roma

Carrefour viale XXI Aprile (Bologna): aperto h24;

Carrefour via Cesare Fracassini (Flaminio): aperto dalle 7 alle 23.30;

Esselunga del Prenestino: aperto dalle 8 alle 20;

Esselunga viale Liegi: aperto fino alle 14;

Esselunga viale Palmiro Togliatti e via Tomacelli: aperti entrambi dalle 8 alle 20.

Gli orari dei centri commericali di Roma a Ferragosto

Tutti i principali centri commerciali di Roma a Ferragosto restano chiusi: Porte di Roma (aperto il cinema multisala Uci), Parco commerciale Da Vinci; Euroma2 all'Eur, Roma Est, La Romanina e Maximo a Laurentina. Poche le eccezioni: tra i centri commerciali aperti a Roma a Ferragosto c'è Aura in zona Valle Aurelia, con i seguenti orari: Pam: 8-21, negozi 9:30-2:30 e area Food: 9-23. Aperti alcuni outlet:

Outlet di Valmontone: aperto dalle 10 alle 21

Outlet di Castel Romano aperto dalle 10 alle 20