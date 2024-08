video suggerito

Supermercati aperti a Ferragosto 2024, quali saranno attivi il 15 agosto e dove: l’elenco completo Da Lidl all’Esselunga, fino a Carrefour: la lista dei supermercati che da Napoli passando per Roma e Milano hanno deciso di tenere le sedi aperte per i consumatori anche il 15 agosto e in quali fasce orarie. E non mancano le polemiche dei sindacati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Fare la spesa a Ferragosto, ma dove? Saranno diversi i supermercati aperti nella giornata di domani, giovedì 15 agosto. Non solo nelle grandi città e non solo la mattina, ma per tutto il giorno. Una decisione che ha generato un po' di polemiche da parte dei sindacati, in particolare dalla Filcams Cgil.

Carrefour, Lidl ed Esselunga saranno aperti domani, anche se alcuni orario ridotto, mentre Coop e Crai dovrebbero restare chiusi nella giornata festiva. Apertura straordinaria annunciata da Despar e Eurospin.

Quali supermercati restano aperti a Ferragosto in Italia

A seguire le principali catene della grande distribuzione organizzata che resteranno aperti domani, 15 agosto:

Aldi : i supermercati della catena tedesca restano aperti, anche se con un orario diverso da quello infrasettimanale. Sul loro sito sono presenti informazioni dettagliate

: i supermercati della catena tedesca restano aperti, anche se con un orario diverso da quello infrasettimanale. Sul loro sito sono presenti informazioni dettagliate Carrefour : Molti supermercati della catena dovrebbero essere aperti tutto il giorno, sia il mattino che il pomeriggio. Sul sito non ci sono molte info a riguardo, Carrefour invita a chiamare per maggiori informazioni.

: Molti supermercati della catena dovrebbero essere aperti tutto il giorno, sia il mattino che il pomeriggio. Sul sito non ci sono molte info a riguardo, Carrefour invita a chiamare per maggiori informazioni. Conad: Tutti i punti vendita della Cpop, da Nord a Sud, restano aperti. "Da Milano a Napoli, da Torino a Bari fino a Catania, i supermercati Conad saranno aperti per rendere il tuo Ferragosto ancora più speciale", fa sapere la catena. "Abbiamo pianificato con attenzione le aperture per assicurarti prodotti freschi e offerte esclusive in questo giorno festivo".

Tutti i punti vendita della Cpop, da Nord a Sud, restano aperti. "Da Milano a Napoli, da Torino a Bari fino a Catania, i supermercati Conad saranno aperti per rendere il tuo Ferragosto ancora più speciale", fa sapere la catena. "Abbiamo pianificato con attenzione le aperture per assicurarti prodotti freschi e offerte esclusive in questo giorno festivo". Coop : nessuna particolare comunicazione su un'eventuale chiusura del 15 agosto dei punti vendita della catena, ma già in passato la Coop ha voluto rispettare questa ed altre festività. È possibile comunque visitare il sito web per saperne di più;

: nessuna particolare comunicazione su un'eventuale chiusura del 15 agosto dei punti vendita della catena, ma già in passato la Coop ha voluto rispettare questa ed altre festività. È possibile comunque visitare il sito web per saperne di più; Crai : diversi punti vendita Crai potranno chiudere per questa festività, ma altri potranno garantire l’apertura. Consultate il sito per sapere in quali potrete fare la spesa e in quali orari;

: diversi punti vendita Crai potranno chiudere per questa festività, ma altri potranno garantire l’apertura. Consultate il sito per sapere in quali potrete fare la spesa e in quali orari; Despar : La catena ha assicurato aperture straordinarie per Ferragosto. È possibile comunque andare sul sito web e dare un’occhiata agli orari;

: La catena ha assicurato aperture straordinarie per Ferragosto. È possibile comunque andare sul sito web e dare un’occhiata agli orari; Eurospin : aperture straordinarie in diversi punti vendita del discount con orario ridotto o continuato. Per verifiche si può visitare il portale ufficiale;

: aperture straordinarie in diversi punti vendita del discount con orario ridotto o continuato. Per verifiche si può visitare il portale ufficiale; Esselunga : diversi punti vendita restano aperti dalle 8 alle 14, altri per tutto il giorno con orario continuato dalle 8 alle 20. Per altre informazioni è possibile visitare il sito ufficiale;

: diversi punti vendita restano aperti dalle 8 alle 14, altri per tutto il giorno con orario continuato dalle 8 alle 20. Per altre informazioni è possibile visitare il sito ufficiale; Il Gigante : alcuni supermercati di questa catena resteranno aperti, ma con orario di chiusura diverso in base alla città. Altri resteranno invece chiusi (come quello di Bergamo). Qui si possono verificare tutti gli orari;

: alcuni supermercati di questa catena resteranno aperti, ma con orario di chiusura diverso in base alla città. Altri resteranno invece chiusi (come quello di Bergamo). Qui si possono verificare tutti gli orari; Iper : Molti supermercati Iper rimangono aperti anche il 15 agosto, nel giorno di Ferragosto. Ma, per essere certi di trovare il punto vendita vicino a casa aperto, meglio consultare gli orari dal sito.

: Molti supermercati Iper rimangono aperti anche il 15 agosto, nel giorno di Ferragosto. Ma, per essere certi di trovare il punto vendita vicino a casa aperto, meglio consultare gli orari dal sito. Lidl : Diversi supermercati della catena Lidl garantiranno l’apertura anche durante Ferragosto. Sul sito sono indicati gli orari di ogni singolo negozio;

: Diversi supermercati della catena Lidl garantiranno l’apertura anche durante Ferragosto. Sul sito sono indicati gli orari di ogni singolo negozio; Md : i supermercati MD dovrebbero garantire l’apertura anche il 15 agosto, soprattutto la mattina. Meglio comunque controllare sul portale ufficiale per ulteriori comunicazioni.

: i supermercati MD dovrebbero garantire l’apertura anche il 15 agosto, soprattutto la mattina. Meglio comunque controllare sul portale ufficiale per ulteriori comunicazioni. Pam-Panorama: i punti vendita Pam Panorama non hanno segnalato aperture straordinarie per Ferragosto. La maggior parte sarà aperta, tranne qualche rara eccezione.

La polemica dei sindacati per i supermercati aperti il 15 agosto

Le aperture straordinarie a Ferragosto hanno innescato un po' di polemiche. I sindacati, come la Filcams Cgil, si son opposti invitando i consumatori a non fare la spesa nella giornata festiva per rispettare "il diritto a recuperare una dimensione sociale e familiare del riposo festivo", come riporta Repubblica.

La questione fondamentalmente riguarda un bivio: il bilanciamento tra il diritto al riposo dei lavoratori e il servizio offerto ai consumatori.