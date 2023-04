Quali sono i 6 supermercati di Roma che restano a marchio Coop e non passano a Tigre Resteranno di proprietà di Unicoop Tirreno soltanto sei negozi. Si tratta dei punti vendita di largo Agosta, via Bettini, via Franceschini, via Laurentina e gli Ipercoop dei centri commerciali Euroma2 e Casilino.

A cura di Enrico Tata

Il marchio Coop sparisce da Roma. I supermercati della catena, ben 54, passeranno al marchio Tigre. Resteranno di proprietà di Unicoop Tirreno soltanto sei negozi. Si tratta dei punti vendita di largo Agosta, via Bettini, via Franceschini, via Laurentina e gli Ipercoop dei centri commerciali Euroma2 e Casilino. Tutti gli altri diventeranno Tigre, Tigre Amico e, per quanto riguarda gli ipermercati, Oasi.

I 54 supermercati diventeranno di proprietà del gruppo Magazzini Gabrielli di Ascoli Pceno. Ottocento lavoratrici e lavoratori saranno coinvolti in questo passaggio e c'è timore da parte dei sindacati per il futuro dei dipendenti. Domani è previsto il primo incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e la nuova proprietà.

"Siamo molto preoccupati perché questi lavoratori passano da una cooperativa a base sociale a un gruppo privato che poi cede a degli imprenditori: un doppio salto mortale in cui la continuità occupazionale, pur promessa, rischia di essere subordinata all'accettazione di condizioni meno garantite". Finora i sindacati hanno ricevuto da Distribuzione Roma solo un documento che conferma l'avvio della procedura di cessione dei punti vendita, ma al momento non c'è un piano aziendale specifico sul futuro finanziario dei supermercati", ha dichiarato la segretaria regionale di UilTucs, Roberta Valenti.

I supermercati che resteranno a marchio Coop a Roma

Questi i sei supermercati che resteranno a marchio Coop a Roma e non passeranno a Tigre:

Coop Largo Agosta, una traversa di via Tor de Schiavi

Coop di via Bettini, zona Vigne Nuove, periferia Nord di Roma

Coop di via Franceschini, zona Colli Aniene a Roma

Coop di via Laurentina, poco prima dello shopping center Maximo