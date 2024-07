Pure Tiberio Timperi si lamenta del traffico e dei maxi ingorghi a Roma: “Una ‘via crucis'”

video suggerito

Tiberio Timperi su Instagram: Cronache della Via Crucis quotidiana del Giubileo. Auto, van e bus che giocano a Tetris mentre i turisti attraversano infischiandosene di semafori e strisce".

A cura di Enrico Tata

Non c'è solo il maxi ingorgo causato dalla chiusura per lavori della Tangenziale Est. Sui social Tiberio Timperi riporta l'attenzione su un altro dei cantieri importanti in vista del Giubileo: il conduttore, infatti, si è lamentato della circolazione nei pressi di via della Conciliazione, deviata a causa della realizzazione del sottopasso di piazza Pia.

Scrive Timperi sulla sua pagina Instagram:

Cronache della Via Crucis quotidiana del Giubileo. Roma. Via di San Pio X. A ridosso del “sottopassino” di via della Conciliazione. Auto, van e bus che giocano a Tetris mentre i turisti attraversano infischiandosene di semafori e strisce mentre pattini e scooter fanno il pelo ai parafanghi. 20 minuti per meno di un chilometro. I vigili che servirebbero a disciplinare e regolare il flusso, sono 500 metri più avanti, sotto l’albero (difficile dargli torto) all’incrocio tra lungotevere Sassia e via di Porta Cavalleggeri. Ricordo che Francesco Rutelli, lungimirante sindaco di Roma, voleva realizzare il tunnel anche sotto Castel Sant'Angelo per il Giubileo del 2000 per evitare il collo d’oca di Piazza Adriana ma gli venne impedito dal miope e inflessibile Adriano La Regina, capo della sovrintendenza archeologica.

Il sottopasso, uno degli interventi più importanti per il Giubileo 2025, consentirà la creazione di una grande piazza pedonale che ha l'obiettivo di collegare l'area di Castel Sant'Angelo con via della Conciliazione e San Pietro. I lavori, nonostante i ritrovamenti archeologici delle ultime settimana, saranno completati entro la fine del 2024, in tempo per l'inizio dell'Anno Santo.