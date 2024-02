Pure Sabrina Ferilli resta senz’acqua e riempie bacinelle: oggi a secco tutto il quartiere Prati a Roma Anche Sabrina Ferilli resta senz’acqua a causa dell’interruzione del servizio idrico a Roma Prati: “”Ohh e oggi per essere felici 24 ore senza acqua! La vita mi riporta sempre con i piedi per terra!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Per tutto il giorno di oggi le abitazioni del quartiere romano di Prati resteranno senz'acqua. A causa di lavori da parte di Acea, l'erogazione idrica è stata sospesa per quasi 24 ore, dalle ore 22 di lunedì 19 febbraio alle 20 di martedì 20 febbraio.

Per venire incontro alle esigenze dei residenti, Acea Ato 2 ha messo a disposizione alcune autobotti per il rifornimento di acqua. Ma c'è chi ha deciso di organizzarsi riempendo pentole e bacinelle per far fronte all'emergenza. Tra queste persone, anche Sabrina Ferilli, che abita proprio a Prati. L'attrice romana ha postato su Instagram una fotografia che non lascia spazio a dubbi: una fila di recipienti pieni d'acqua sistemati in fila sul terrazzo e la didascalia: "Ohh e oggi per essere felici 24 ore senza acqua! La vita mi riporta sempre con i piedi per terra! Dajeee tuttaaa".

Queste le strade di Roma interessate dall'interruzione del servizio idrico:

Via Cola di Rienzo (da via Properzio a piazza della Libertà);

Piazza dell'Unità;

Via Properzio dal civ. 1 al 13a;

Via Tibullo dal civico 1 al 16;

Via Fabio Massimo dal civ. 1 al 25;

Via Terenzio dal civ. 1 al 13;

Via Paolo Emilio dal civ. 1 al 25;

Via Alessandro Farnese civ 2 e 2e;

Via Ovidio dal civ. 2 al 18;

Via Orazio dal civ. 1 al 19;

Via Ezio dal civ. 2 al 20b;

Via Marcantonio Colonna dal civ. 2 al 16;

Piazza della Libertà;

Via Tacito dal civ. 1 al 31;

Lungotevere Arnaldo da Brescia da via Luisa di Savoia a lungotevere Arnaldo da Brescia 11b.

In caso di estrema necessità, informa Acea, i cittadini potranno richiedere un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte contattando il numero verde 800.130.335.