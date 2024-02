Niente acqua a Prati, interruzione oggi e domani per lavori di Acea: in arrivo le autobotti a Roma Dalla serata di oggi fino a domani, 19 e 20 febbraio, niente acqua nel quartiere Prati. Tutti gli orari, le vie interessate e il servizio di autobotti disposto da Acea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Lavori straordinari oggi e domani, lunedì 19 e martedì 20 febbraio nel quartiere Prati per dei "lavori straordinari di Acea di manutenzione alle condutture". A farlo sapere è stato il Campidoglio questa mattina. La comunicazione è arrivata a meno di 24 ore dall'inizio dei possibili disagi. Secondo l'avviso, infatti, sono previsti sospensione idrica e abbassamenti di pressione dell'acqua dalle 20 di oggi, 20 febbraio 2024, fino alle 22 di domani, martedì 20 febbraio 2024.

Quali sono le strade senza acqua a Prati

Via Cola di Rienzo e non solo: sono moltissime le strade coinvolte dalla sospensione idrica oggi e domani. Massima attenzione, dunque, per residenti e locali del centro di Roma. Ecco le vie e i civici:

Via Cola di Rienzo (da via Properzio a piazza della Libertà);

Piazza dell'Unità;

Via Properzio dal civico 1 al 13a;

Via Tibullo dal civico 1 al 16;

Via Fabio Massimo dal civico 1 al 25;

Via Terenzio dal civico 1 al 13;

Via Paolo Emilio dal civico 1 al 25;

Via Alessandro Farnese civico 2 e 2e;

Via Ovidio dal civico 2 al 18;

Via Orazio dal civico 1 al 19;

Via Ezio dal civico 2 al 20b;

Via Marcantonio Colonna dal civico 2 al 16;

Piazza della Libertà;

Via Tacito dal civico 1 al 31;

Lungotevere Arnaldo da Brescia da via Luisa di Savoia a lungotevere Arnaldo da Brescia 11b.

Il servizio di autobotti: dove trovarle a Prati

Per cercare di sopperire alla sospensione idrica e agli abbassamenti di pressione è già stato organizzato un rifornimento sostitutivo con le autobotti. In totale sono quattro quelle messe a servizio di cittadini ed esercenti dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 20 febbraio 2024. Ecco dove si trovano le autobotti nella zona di Prati:

lungotevere Arnaldo da Brescia, angolo via Cesare Beccaria;

piazza della Libertà;

via Marcantonio Colonna, angolo via Cola di Rienzo;

via Cola di Rienzo, angolo via Paolo Emilio.

Perché è prevista la sospensione idrica a Prati

Nel frattempo Acea ricorda che, per ulteriori necessità, è possibile rivolgersi al numero verde 800.130.335 o al sito internet www.gruppo.acea.it. Secondo quanto fatto sapere da Acea, si tratterebbe di lavori di efficientamento nella zona che riguarda l'acqua potabile e non di rottura di condutture.