Pure Papa Francesco parla dei cantieri a Roma: “Quanti ce ne sono in città in questo momento!”

A cura di Enrico Tata

Anche papa Francesco ha parlato dei cantieri in città. "Quanti ce ne sono in questo momento", ha detto il Pontefice in un messaggio inviato ai partecipanti alla seconda edizione di "LaborDi': un cantiere per generare lavoro", un evento promosso dalle Acli di Roma.

"Sono contento di condividere qualche parola con voi sul tema del lavoro. Ho provato a immaginare come voi, giovani della nostra città, vi poniate davanti al mondo del lavoro, quali speranze e paure coltiviate. Mi è venuta in mente un'immagine, quella di un grande cantiere: ce ne sono tanti in questo momento a Roma!", ha detto Bergoglio, facendo riferimento ai tanti lavori in corso a Roma.

Quella dei cantieri, ha proseguito il Papa, "è un'immagine che rivela due aspetti contrastanti: da una parte un cantiere, quando non c'è chi vi lavora, offre a chi guarda un senso di vuoto; dall'altra, quando è attivo, mostra la corsa febbrile di tante persone coinvolte. Ecco, vedo così il lavoro oggi: come un bel cantiere aperto per costruire il futuro, all'interno del quale, però, si respira, da una parte, un senso di vuoto e dall'altra un sovraccarico di stress dato da corse febbrili".

Uno dei cantieri più importanti che sono stati aperti in città in vista del Giubileo del 2025 si trova proprio a pochi passi dalla basilica di San Pietro. Si tratta dell'intervento in piazza Pia, che consentirà di riunificare, attraverso la realizzazione di un sottopassaggio, l'area di Castel Sant'Angelo con quella di via della Conciliazione. I lavori in corso termineranno entro l'inizio dell'Anno Santo, secondo le previsioni del Campidoglio. Cantieri altrettanto importanti sono stati aperti a piazza Venezia, per la realizzazione (entro 10 anni) della stazione della Metro C, e davanti alla stazione Termini in piazza dei Cinquecento.