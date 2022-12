Punti di ritiro Amazon e InPost in metro a Roma: in quale stazioni sono e come funzionano Amazon e InPost con Atac hanno inaugurato locker per il ritiro dei pacchi in metro. Ecco l’elenco completo delle stazioni di Roma che effettueranno il servizio.

A cura di Alessia Rabbai

Punti di ritiro Amazon e InPost nelle stazioni della metropolitana di Roma. I primi locker sono stati presentati al Pigneto e disposti in alcune delle stazioni delle linee A, B, B1 e C. Da lunedì 19 dicembre sono già attivi nelle stazioni di Valle Aurelia, Anagnina, Termini e Sant'Agnese Annibaliano, Pigneto, Malatesta, Teano, Mirti e Torre Maura. Le installazioni verranno ultimate, si prevede, nei primi mesi del 2023, con un servizio che complessivamente sarà disponibile in ventuno stazioni. Ciò consentirà di gestire potenzialmente oltre 2700 consegne giornaliere nell'ottica di rendere la metropolitana un hub strategico della mobilità. Un'iniziativa in collaborazione con Atac, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, che in una nota ne ha annunciato entusiasta l'inaugurazione, definendolo "un servizio di grande utilità per i passeggeri in transito nelle stazioni della metropolitana, che potranno unire le esigenze di spostamento con quelle di ritiro".

Come funzionano i punti di ritiro Amazon e InPost in metro

I clienti di Amazon e InPost possono ritirare gli ordini acquistati online o fare resi direttamente nelle stazioni della metropolitana. Per Amazon si seleziona il punto di ritiro dediderato dopo aver scelto il prodotto durante l'acquisto e aver confermato il contenuto del carrello. Il cliente riceverà una mail di notifica con un codice da utilizzare per il ritiro e l’indirizzo con gli orari di apertura del Locker. Il pacco resterà nel Locker per tre giorni lavorativi, se il ritiro non dovesse avvenire il pacco ritornerà ad Amazon e verrà automaticamente effettuato il rimborso totale dell’acquisto al cliente.

I locker InPost permettono di ritirare e spedire i prodotti delle piattaforme second hand e ritirare e rendere gli acquisti fatti sui siti e-commerce. Basta un qr code o codice pin, per ritirare gli acquisti nei locker. Per spedire un pacco il cliente riceve l’etichetta da applicare sul pacco e può recarsi in qualsiasi locker, che ha uno scanner per scansionarla.

L'elenco delle metro con i punti di ritiro Amazon e InPost:





Metro A:



Valle Aurelia

Lepanto

Flaminio

Arco di Travertino

Giulio Agricola

Anagnina

Metro B:

Laurentina

Eur Fermi

Eur Palasport

Basilica San Paolo

Termini

Castro Pretorio

Ponte Mammolo

Metro B1:

Jonio

Conca d'Oro

Sant'Agnese Annibaliano

Metro C :