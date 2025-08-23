roma
Punta da un calabrone, donna di 67 anni muore in vacanza a Sabaudia. Donati gli organi

La vittima è una 67enne romana, punta da un calabrone mentre si trovava in vacanza a Sabaudia: la donna ha avuto uno shock anafilattico ed è morta in ospedale.
A cura di Valerio Papadia
Una vacanza si è trasformata in tragedia per una donna romana di 67 anni, Cinzia G., morta dopo essere stata punta da un calabrone mentre si trovava a Sabaudia. La donna, residente nella Capitale, stava trascorrendo le vacanze nella rinomata località del litorale pontino; qualche giorno fa, però, è stata punta da un calabrone e ha iniziato a stare male. La 67enne è stata tempestivamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è arrivata in shock anafilattico.

Gli organi della donna sono stati donati

Purtroppo, i medici, nonostante i tentativi, hanno potuto fare poco per salvare la donna: nelle scorse ore, dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione del nosocomio pontino, Cinzia G., che da quanto si apprende non soffriva di alcuna patologia pregressa, è morta a causa delle critiche condizioni di salute nelle quali versava dopo essere stata punta dall'insetto. Dopo il decesso, su autorizzazione della famiglia, si è proceduto all'espianto degli organi della 67enne: cuore, fegato e reni, che sono stati donati a persone che ne avevano bisogno tra Roma e Bari.

