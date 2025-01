video suggerito

Puniscono la figlia 16enne perché non studia e risponde male: denunciati per maltrattamenti La Procura farà degli accertamenti sulla denuncia per maltrattamenti di una 16enne nei confronti dei genitori. L’avrebbero segregata in casa per punirla, perché non studiava e rispondeva male. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbero segregato loro figlia sedicenne, impedendole di uscire di casa, di truccarsi, di vestirsi come vuole e di andare alle feste. Allontanandola di fatto dalle amiche. A raccontarlo è l'adolescente, una giovane di Frosinone che, accompagnata da un'amica, ha denunciato i genitori per maltrattamenti. Il giudice del Tribunale dei Minori territoriale l'ha temporaneamente affidata alla nonna paterna e valuterà se destinarla in seguito ad una casa famiglia.

I genitori non si aspettavano una denuncia da parte della figlia, sostengono che si siano limitati, come tutti gli altri, a crescerla con delle regole e di non aver utilizzato alcun mezzo di coercizione. Per loro discolpa hanno spiegato di aver preso dei provvedimenti, perché la ragazza non rispettava le regole, rispondeva male e non studiava. Le avrebbero dunque tolto lo smartphone e le avrebbero imposto di restare a casa a studiare.

Come riporta Il Messaggero la ragazza in sede di denuncia ha raccontato agli investigatori che i genitori la trattavano male e che, imponendole di seguire determinati comportamenti, l'avevano allontanata dalle sue amiche. Nel dettaglio le avrebbero proibito di uscire di casa, tenedola segregata, di vestirsi e truccarsi come voleva e di partecipare alle feste tra adolescenti.

Dunque ha spiegato agli inquirenti di sentirsi isolata rispetto ai coetanei e che ciò le provocava uno stato di malessere. Da chiarire il fatto che in sede di denuncia la ragazza non ha parlato di violenze fisiche da parte dei genitori, lamentandosi solo dei metodi educativi. Gli inquirenti hanno aperto un procedimento nei confronti della coppia e verranno fatte le verifiche del caso, per accertare eventuali responsabilità, il procedimento è in fase d’indagine.