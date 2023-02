“Pubblico è bello e più efficiente”: Roma Capitale internalizza la Multiservizi L’Assemblea Captolina ha dato il via libera all’internalizzazione di Roma Multiservizi. “La gestione pubblica non è un tabù. Pubblico è bello, è più giusto e conviene anche”, ha commentato l’assessora al Lavoro Claudia Pratelli.

A cura di Enrico Tata

Roma Multiservizi diventerà una società partecipata di primo livello di Roma Capitale. L'Assemblea Capitolina ha dato il via libera all'acquisto da parte di Ama e poi direttamente dal Campidoglio. Questo significa che i servizi di pulizia di scuole dell'infanzia e asilo e di trasporto scolastico per primarie e secondarie verranno internalizzati. Sulla base di uno studio approfondito, infatti, il Campidoglio è arrivato alla conclusione che la gestione diretta dei servizi conviene economicamente ed è sostenibile dal punto di vista finanziario. I servizi della società coinvolgono ogni giorno circa 60.000 tra bambine e bambini, ragazzi e ragazze e sono svolti da oltre 2000 lavoratrici e lavoratori.

“Abbiamo scelto di riconoscere che il servizio scolastico integrato è un servizio d’interesse generale e, per questo, deve essere sottratto alla logica di mercato. Dopo un costante e proficuo confronto con le parti sociali abbiamo anche verificato come la reinternalizzazione del servizio scolastico integrato per nidi e scuole dell’infanzia sia la scelta oggettivamente più sostenibile sotto il profilo dei conti economici, più giusta rispetto ai diritti dei lavoratori e più coerente per raggiungere quegli obiettivi di universalità, inclusione e socialità necessari alla costruzione di una vera Comunità educante", ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri nel corso del suo intervento in aula Giulio Cesare.

Secondo Claudia Pratelli, assessora alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, si tratta di una "scelta storica" con cui "si volta finalmente pagina". "Dopo anni di incertezza, ricorsi, instabilità, Roma Capitale fa una scelta storica e decide di internalizzare Multiservizi, per gestire pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione nelle nostre scuole: servizi delicatissimi e di interesse generale", ha spiegato Pratelli, che poi ha aggiunto: “Sono molto orgogliosa della scelta di Roma Capitale che manda un segnale in controtendenza a tutto il Paese: in anni di restrizione di perimetro del pubblico, di esternalizzazioni, di vulgata sulla dismissione del pubblico, si può invece percorre un’altra strada, quella della gestione diretta. Avanti così. La gestione pubblica non è un tabù. Pubblico è bello, è più giusto e conviene anche".