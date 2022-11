Pubblica le foto della moglie su internet e la costringe a prostituirsi in un b&b in zona Termini Dovrà rispondere dell’accusa di sfruttamento della prostituzione Ionut T., un 37enne di nazionalità romena con precedenti alle spalle.

A cura di Enrico Tata

Pubblica su internet le fotografie porno della moglie e organizza per lei incontri di sesso a pagamento in un bed and breakfast vicino alla stazione Termini di Roma. Dovrà rispondere dell'accusa di sfruttamento della prostituzione Ionut T., un 37enne di nazionalità romena.

L'annuncio sul web: massaggi hot in cambio di soldi

Massaggi hot in cambio di denaro e foto in biancheria intima per pubblicizzare l'annuncio postato su una chat di incontri. Tutto era organizzato e pianificato dal marito della donna, che non solo la costringeva a prostituirsi, ma le chiedeva poi di consegnare tutti i soldi ricevuti dai clienti. Quel denaro era poi utilizzato per le attività di ogni giorno, dagli acquisti al supermercato al pagamento delle bollette.

Stando a quanto riporta il Messaggero, in un primo momento è stata indagata anche la moglie dell'uomo. Successivamente, però, è stata scagionata: sapeva, ma era troppo spaventata per trovare il coraggio di denunciare. Per tutto il 2020 si è prestata alle richieste del marito e avrebbe incontrato diversi clienti all'interno di un bed&breakfast di via Giolitti, affianco alla stazione Termini.

La denuncia al 37enne

L'attività messa in piedi dal 37enne è stata scoperta dagli agenti del commissariato Esquilino durante un controllo presso l'attività ricettiva teso a verificare il rispetto della normativa anti-Covid. In più alla questura erano arrivate diverse segnalazioni che suggerivano l'esistenza di un centro di prostituzione all'interno dell'edificio e così i poliziotti hanno deciso di controllare. Nell'appartamento affittato dalla coppia c'erano banconote da 50 e 20 euro per un totale di 230 euro. La donna ha subito raccontato tutto agli agenti, dicendo di non aver mai trovato prima il coraggio di denunciare ciò che il marito la costringeva a fare.