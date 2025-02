Pubblica i video della ex su Porn Hub e le tira una molotov: caso di revenge porn a Roma

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Un terribile caso di revenge porn a Roma: un uomo prima ha pubblicato i video con la sua ex su Porn Hub, poi le ha danneggiato la macchina e infine, addirittura, ha lanciato una molotov contro il portone di casa della donna. Dopo le indagini dei pm della procura della Capitale, il 46enne è stato arrestato e adesso si trova agli arresti domiciliari. È accusato di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, accesso abusivo a sistema informatico, calunnia e danneggiamento.

I due hanno avuto una relazione e hanno avuto anche un bambino. A luglio dell'anno scorso, però, la donna, una 39enne, ha deciso di interrompere la relazione. Da quel momento il suo ex ha cercato in tutti i modi di rovinargli la vita: prima ha pubblicato i loro video hot su internet e poi ha tentato di spaventarla con minacce e intimidazioni.

Ad agosto, stando a quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo ha creato un profilo a nome della ex e ha pubblicato foto hot di lei su diverse piattaforme. In allegato c'era anche il numero di telefono della vittima e per questo ogni giorno riceveva messaggi sul suo smartphone da parte di utenti sconosciuti. Su Porn Hub, inoltre, ha pubblicato due video di rapporti sessuali tra di loro, che avevano registrato.

Nei mesi successivi, l'uomo è passato a minacce e intimidazioni: prima le ha sfondato il finestrino della sua automobile e poi le ha bucato le gomme. Dopo Natale ha addirittura lanciato una bomba molotov contro il portone dell'appartamento della donna. La vittima, però, ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto ed è andata dai carabinieri di Cinecittà, che hanno raccolto la sua versione. Le indagini coordinate dal pm Stefano Pizza hanno permesso di accertare la responsabilità del 46enne, che quindi è stato arrestato.