Provoca un incidente, perde il controllo dell’auto e finisce in un arenile: alla guida, un 14enne A trovare il ragazzo sono stati i carabinieri. Il minore ha preso l’auto di famiglia di nascosto dai genitori, ha provocato un incidente ed è fuggito.

A cura di Natascia Grbic

Due minori beccati alla guida nella notte, uno a Ladispoli e l'altro a Roma. In entrambi i casi i carabinieri hanno dovuto inseguire i conducenti, che non si sono fermati né dopo un incidente né dopo l'alt dei militari. Il primo episodio è avvenuto all'una di notte a Ladispoli. I carabinieri hanno ricevuto la chiamata di un uomo che era stato tamponato da una macchina che si era data alla fuga, senza né sincerarsi delle condizioni del conducenti né dei danni che aveva provocato al veicolo. I militari si sono messi alla ricerca dell'auto, trovandola poco dopo a Passoscuro: alla guida c'era un 14enne, aveva perso il controllo della macchina ed era finito in un arenile. I carabinieri hanno contattato la famiglia: i genitori, sorpresi di quanto accaduto, hanno dichiarato che il figlio aveva preso l'auto di nascosto e loro non ne sapevano nulla. Il 14enne, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, è stato portato in ospedale per accertamenti.

A Roma fermato un 17enne a largo Passamonti

L'altro episodio è avvenuto a Roma. I carabinieri hanno intimato l'alt a una macchina guidata da un 17enne, che invece di fermarsi ha premuto sull'acceleratore ed è fuggito. Il ragazzo si trovava insieme a una coetanea: bloccato poco dopo a largo Passamonti, si è scoperto che l'auto, una Fiat 500, era stata presa a noleggio usando i documenti della madre della giovane. Anche in questo caso i carabinieri hanno contattato la donna, che non sapeva nulla di quanto accaduto ed era all'oscuro che il ragazzo avesse usato i suoi documenti. Per il 17enne è quindi scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e sostituzione di persona.