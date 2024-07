video suggerito

Prova ad uccidere una 33enne accoltellandola alla gola: arrestato 66enne già denunciato per stalking Avrebbe puntato alla gola, ma fortunatamente le ha colpito la guancia: da tempo la perseguitava. E la donna aveva già sporto denuncia per stalking. Ora si trova in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'ha aggredita lungo la via, mentre stava camminando insieme al compagno per le strade di Tivoli Terme, a pochi chilometri di distanza da Roma, in direzione nord est. L'uomo, un sessantaseienne, vedendola, ha estratto un taglierino e l'ha puntato alla gola. La donna, di 33 anni, è rimasta gravemente ferita. La coltellata l'ha raggiunta sulla parte sottostante della guancia, in un punto molto vicino alla gola. Per questa ragione nei confronti dell'uomo, è scattato immediatamente l'arresto per tentato omicidio. Sarebbe potuta andare peggio: pochi centimetri più in basso e sarebbe avvenuta una tragedia.

Cosa è successo: l'aggressione in strada

Stavano camminando per le via di Tivoli Terme, quando il sessantaseienne si è avvicinato alla coppia. La donna l'aveva già denunciato nelle scorse settimane: da diverso tempo subiva atti persecutori dall'uomo.

Il sessantaseienne si è avvicinato e, senza dire una parola, ha estratto il taglierino. Lo ha rivolto verso la gola della donna e ha provato a ferirla. Ha provato ad ucciderla, visto che sarebbero bastati pochi centimetri per una tragedia. "L'intento era quello di provocarle un danno fisico più cagionevole possibile", fanno sapere i militari che sono intervenuti, quelli del comune di Guidonia Montecelio, che poi hanno eseguito l'arresto, dopo un primo intervento della Polizia.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta sottoposta all'aggressione, la donna ha immediatamente allertato i soccorsi, chiamando il numero di emergenza unico 112. Sul posto sono subito arrivate le Volanti del Commissariato. La trentatreenne ha chiesto aiuto, ma si trovava ancora sotto shock. Nel frattempo il sessantaseienne è fuggito: descrizione e identikit sono stati subito diffusi, mentre altre pattuglie hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo.

L'aggressione al compagno della donna

Contemporaneamente altre chiamate al 112 segnalavano la presenza di persone ferite in via Trieste, nella frazione Villalba di Guidonia: si trattava del sessantaseienne, ancora armato di taglierino, e del compagno della donna. Ad assistere alla scena anche un carabinieri non in servizio che è subito intervenuto. Ha intimato all'uomo di lasciare il giovane, anche lui rimasto ferito con il taglierino.

Il compagno della trentatreenne è riuscito a divincolarsi, mentre il sessantaseienne, invece, ha puntato la lama verso il carabiniere. È riuscito a fargli lasciare l'arma soltanto puntandogli contro la pistola. Il taglierino, poi, è stato posto sotto sequestro.

L'arresto del 66enne

Sul posto sono presto arrivati in aiuto i carabinieri di Tivoli Terme: militari e agenti della polizia hanno collaborato collegando i due eventi e trasferendo l'uomo, già con precedenti contro la persona, contro il patrimonio e di stalking, al Policlinico Umberto I dove è stato ricoverato e resta sotto controllo per lesioni. Non appena dimesso, sarà trasferito in carcere.