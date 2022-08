Prova a baciare un ragazzo di 12 anni a Sabaudia: arrestato per violenza sessuale Momenti di paura per un ragazzo di 12 anni che è stato aggredito da un 29enne, il quale ha tentato di baciarlo. I carabinieri lo hanno bloccato e il gip ha convalidato il fermo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha provato a baciare un adolescente di dodici anni ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Sono stati momenti di paura quelli vissuti da un giovane che, nonostante l'aggressione si è ribellato alla violenza ed è riuscito ad avere la meglio, grazie anche all'intervento dei militari, che hanno risposto prontamente alla sua richiesta d'aiuto. A finire in manette è un ventinovenne di origini marocchine, senza fissa dimora, che i carabinieri della locale stazione hanno fermato. I fatti risalgono ai giorni scorsi e si sono verificati a Sabaudia, gettonatissima località di mare del litorale pontino.

I carabinieri lo hanno bloccato e portato in caserma

Secondo le informazioni apprese l'uomo ha preso di mira l'adolescente mentre camminava in strada, gli si è avvicinato e ha provato a baciarlo. Comprese le sue intenzioni il ragazzo si è opposto e ha tentato di allontanarlo da sé, ma l'uomo ha cercato di immobilizzarlo. Nel frattempo è scattato l'allarme e la richiesta d'aiuto è arrivata alle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato, portandolo nelle celle di sicurezza della caserma, in attesa dell'udienza di convalida. Ora dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria di violenza sessuale aggravata.

Convalidato il fermo per violenza sessuale aggravata

Come riporta LatinaToday, l'interrogatorio in Tribunale era in programma per stamattina ma non è avvenuto, così il giudice delle indagini preliminari ha proceduto con la convalida del fermo in sua assenza. Il ventinovenne, difeso dall'avvocato Sara Carella, ha dovuto ricorrere a cure mediche, soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove resterà fino a quando le sue condizioni di salute non miglioreranno.