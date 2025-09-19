roma
Professore sospeso per due anni a Formia: avrebbe violentato due studentesse minorenni

Un professore è stato sospeso poiché accusato di avere violentato due studentesse minorenni all’interno di un istituto scolastico di Formia, provincia di Latina.
A cura di Enrico Tata
Un professore è stato sospeso poiché accusato di avere violentato due studentesse minorenni all'interno di un istituto scolastico di Formia, provincia di Latina. Il gip del tribunale di Cassino ha emesso il provvedimento di sospensione dall'insegnamento per il periodo massimo consentito. I fatti sono stati commessi "con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime", si legge nell'ordinanza. Le indagini della polizia di Formia sono tuttora in corso sotto il coordinamento della procura.

Notizia in aggiornamento…

Attualità
