Tecnico di laboratorio prende a schiaffi uno studente, lui risponde a pugni: polizia a scuola È finito in ospedale un tecnico di laboratorio che ha ricevuto un pugno in volto da uno studente 17enne di una scuola di Monteverde dopo averlo schiaffeggiato.

A cura di Alessia Rabbai

È finita alle mani una discussione tra uno studente di diciassette anni e un tecnico di laboratorio cinquantacinquenne, quest'ultimo in ospedale. L'episodio è accaduto in un istituto tecnico in zona Monteverde a Roma lunedì 6 novembre. È stato necessario l'intervento della polizia, che ha riportato la situazione alla tranquillità.

Schiaffi al ragazzo e pugni al tecnico di laboratorio

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive era poco prima di mezzogiorno, lo studente e l'addetto al laboratorio avevano inziato a discutere per motivi non noti davati ai compagni di classe. L'uomo dunque avrebbe preso a schiaffi il ragazzo, minorenne, e quest'ultimo lo avrebbe poi colpito a pugni in pieno volto. Il tecnico avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra, battendo la testa sul pavimento, tanto da dover ricorrere a cure mediche.

Il tecnico di laboratorio è finito in ospedale

La scena è avvenuta davanti ai compagni di classe, che si sono preoccupati. Sul posto è stato richiesto l'intervento degli agenti della Polizia di Stato con gli agenti del Commissariato Trastevere per le verifiche del caso. Il tecnico di laboratorio ha avuto bisogno di cure mediche, soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza è stato trasportato all'ospedale San Camillo di Roma con codice rosso.

Giunto nel nosocomio il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono buone e non destano particolare preoccupazione. Attualmente si trova ricoverato in osservazione e non rischia di morire. Ora bisognerà vedere se la famiglia del ragazzo o il tecnico denunceranno.