Prof dell’Alighieri morta nell’incidente a Caracalla: la 28enne guidava contromano e ubriaca È indagata per omicidio stradale aggravato la 28enne alla guida dell’auto che si è scontrata con lo scooter di Serenella Sparapano, la prof dell’Alighieri morta nell’incidente a Caracalla. Era al volante contromano e ubriaca.

A cura di Alessia Rabbai

Serenella Sparapano

L'automobilista ventottenne alla guida dell'auto che ha travolto la prof del Liceo Classico Dante Alighieri di Roma Serenella Sparapano guidava contromano e ubriaca. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta e la conducente della macchina è indagata per omicidio stradale aggravato. Il sinistro risale allo scorso sabato 4 marzo, quando la docente era in sella al suo scooter Peugeot Belville bianco e stava percorrendo viale Baccelli nei pressi delle Terme di Caracalla, il percorso che ogni mattina faceva per raggiungere la scuola di Prati.

L'incidente in cui è morta Serenella Sparapano

Serenella Sparapano viveva alla Garbatella, era molto conosciuta e stimata. Era poco prima delle 8 e la prof di Scienze e Matematica è uscita di casa per andare al lavoro. Un sabato mattina iniziato come un altro, che però si è concluso in tragedia. Secondo quanto ricostruito finora la ventottenne al volante di una Fiat Punto in stato di ebrezza e avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, centrando in pieno il veicolo a due ruote. L'auto e lo scooter si sono scontrati e ad avere la peggio è stata Serenella. Il decesso è sopraggiunto sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita.

Il personale sanitario giunto in ambulanza sul luogo dell'incidente non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla salma è stata disposta l'autopsia. L'automobilista come da prassi è stata accompagnata in ospedale, al San Giovanni Addolorata, per essere sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Il test alcolemico è risultato positivo. Le indagini della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo, che hanno svolto i rilievi di rito, sono in corso. Il preside Giovanni Sedita le ha dedicato una lettera proclamando il lutto scolastico e i suoi studenti sabato sera l'hanno ricordata con una veglia davanti alla scuola.