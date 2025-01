video suggerito

Primo incidente sul lavoro del 2025 a Roma: operaio cade da una scala, soccorso in codice rosso Primo incidente sul lavoro del 2025 a Roma, dove in zona Gianicolense un operaio è caduto da una scala in un'officina. Trasportato in ospedale, ha entrambe le spalle lussate, ma non rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in via di Affogalasino in zona Gianicolense a Roma. Si tratta del primo incidente sul lavoro del 2025, vittima è appunto un operaio, che lavorava in un'officina meccanica. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio. L'uomo ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, soccorso è stato trasportato in ospedale con codice rosso, ma fortunatamente non rischia di morire.

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui si è verificato l'incidente sul lavoro erano circa le ore 14,30. L'operaio stava svolgendo un intervento in cima ad una scala quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto. È precipitato nel vuoto per diversi metri ed è finito a terra. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori per un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro, le cui condizioni di salute sembravano serie.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto in pochi minuti il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno preso in carico l'operaio e l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo in codice rosso. Arrivato nel nosocomio di via Portuense il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende non rischia di morire, ha riportato la lussazione delle spalle. Presenti sul luogo dell'accaduto gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti, per gli accertamenti necessari e per verificare se siano state rispettate le misure di sicurezza sul lavoro.