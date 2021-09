Previsioni meteo Roma, vortice mediterraneo con temporali nel weekend. Ma il Lazio è salvo Il weekend sarà caratterizzato da piogge e forti temporali in alcune zone del Meridione, ma Roma e il Lazio dovrebbero essere interessati in minima parte da questo ciclone. Stando alle ultime previsioni, il maltempo arriverà in Sardegna e si dirigerà subito verso sud est, toccando una parte della Campania, ma soprattutto Calabria e Sicilia. Fine settimana per lo più soleggiato a Roma.

A cura di Enrico Tata

La foto che descrive il percorso del vortice mediterraneo in arrivo sull’Italia

Un vortice mediterraneo in arrivo dalle isole Baleari sta viaggiando verso sud est e arriverà in Italia tra oggi, venerdì 10 settembre, e domani, sabato 11 settembre. Ebbene questa volta ad essere toccate saranno soprattutto le isole e le regioni meridionali, con il centro nord che sarà invece risparmiato da questa veloce perturbazione. Il weekend sarà caratterizzato da piogge e forti temporali in alcune zone del Meridione, ma Roma e il Lazio dovrebbero essere interessati in minima parte da questo ciclone. Stando alle ultime previsioni, il maltempo arriverà in Sardegna e si dirigerà subito verso sud est, toccando una parte della Campania, ma soprattutto Calabria e Sicilia. Forti e improvvisi temporali sono previsti in queste tre regioni sia nella giornata di sabato che in quella di domenica.

Roma e Lazio ‘fuori dal vortice': weekend parzialmente soleggiato

A Napoli, per i motivi spiegati in precedenza, ci sarà solo qualche pioggia nella giornata di sabato, mentre più a nord, nel basso Lazio, la perturbazione provocherà qualche annuvolamento sempre durante il sabato e soprattutto in mattinata. Dal pomeriggio e per tutta la giornata di domenica tornerà a splendere il sole. Ancora meglio le previsioni per quanto riguarda la città di Roma: qualche nuvola sabato mattina, poi cielo sereno o poco nuvoloso, con domenica che sarà una giornata di sole pieno. Le temperature saranno comprese tra i 18 e i 30 gradi nella Capitale. Non sono previste precipitazioni nel Lazio per tutto il fine settimana. A causa di un'area di bassa pressione in arrivo da nord ovest, spiegano i meteorologi, durante il weekend sono previste piogge anche nel nord ovest della penisola, in Valle d'Aosta e in Piemonte.