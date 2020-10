Le previsioni del meteo a Roma per sabato 3 e domenica 4 ottobre non sono purtroppo positive. La tregua della pioggia autunnale con il ritorno del clima gradevole è durata solo per qualche giorno. Le previsioni del weekend non escludono infatti precipitazioni a Roma. Sono dovute alle perturbazioni di matrice atlantica, che potrebbero quindi portare di nuovo pioggia nella Capitale. Non dovrebbero scendere invece le temperature, che resteranno tra i 17°C e i 23°C. Per chi aveva in programma una gita al mare o fuori porta, questo non sarà il weekend ideale, almeno secondo le previsioni atmosferiche.

Le previsioni meteo per sabato 3 ottobre

Pioggia con possibili temporali che potrebbero abbattersi nel corso del pomeriggio. Queste sono le previsioni atmosferiche per sabato 3 ottobre. Che segnano anche una temperatura minima di 19°C e una massima di 22°C. La giornata dovrebbe essere per lo più piovosa, con pioggia alternata a sole. Moderati i venti da Sud, con intensità di circa 17km/h, mentre quelli da Sud-Ovest raggiungeranno nel pomeriggio i 23 km/h. Dati di cui bisogna tener conto per tutti coloro che volessero fare una gita in barca.

Le previsioni meteo per domenica 4 ottobre

Sole con qualche nuvola è quanto previsto invece per la giornata di domenica 4 ottobre. Nubi sparsi che si alterneranno a schiarite, ma non si possono escludere deboli piogge. La massima temperatura sarà raggiunta alle 15 del pomeriggio, quando si registreranno 22°C, mentre la minima alle ore 7 e sarà di 13°C. I venti da Sud saranno meno intensi della giornata precedente e faranno registrare presumibilmente una intensità di 17km/h.