Sarà un fine settimana caratterizzato da sole e caldo, ma le temperature massime resteranno intorno ai 30 gradi. Il caldo africano, però, tornerà quasi subito. All'inizio della prossima settimana è infatti prevista una nuova ondata di caldo africano che investirà anche Roma e il Lazio.

Nuova ondata di caldo africano in arrivo mercoledì

Gli esperti del sito IlMeteo.it parlano di "nuova e forse più intesa ondata di caldo africano che avvolgerà da nord a sud tutta la nostra Penisola, indicativamente a partire da mercoledì 7 luglio". Insomma, da mercoledì 7 giugno, ricomincerà a fare molto caldo e le temperature massime potrebbero alzarsi fino a 35 gradi anche nella Capitale.

Fine settimana caldo, ma non caldissimo a Roma

Come detto, sabato 3 e domenica 4 saranno giorni caratterizzati a Roma da sole e caldo, ma le temperature massime non dovrebbero superare i 31 gradi, tanto che sul bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore la Capitale è classificata con il bollino verde, cioè rischio zero. Sia sabato che domenica il cielo potrebbero essere a tratti velato e, forse, nuvoloso nel tardo pomeriggio della giornata del 4 luglio. Le minime sono previste intorno ai 18 gradi e le massime mai superiori a 31 gradi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute le temperature percepite saranno intorno ai 32/33 gradi.

Nord Italia sotto la pioggia nel weekend

Tutto il nord Italia sarà invece investito da una vasta perturbazione che porterà piogge e temporali forti su tutto l'arco alpino. Le precipitazioni dovrebbero coinvolgere gran parte della Lombardia e del Piemonte. Un primo miglioramento si avrà soltanto nella giornata di lunedì.