in foto: (La Presse)

Farà ancora caldo e non pioverà almeno fino alla prossima settimana. Ma le temperature, seppure ancora sopra i trenta gradi, saranno più gradevoli a Roma e in generale nel Lazio. Per domani, venerdì 2 luglio, le previsioni dicono sole e caldo sulla Capitale, con vento debole da Ovest Sud Ovest e temperature comprese tra 16 e 32 gradi.

Nei prossimi giorni nessuna allerta caldo a Roma

Nei prossimi giorni, secondo il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute, a Roma non ci sarà alcuna allerta caldo. Il livello di allerta, infatti, è ‘verde', cioè zero, che descrive "condizioni meteorologiche non a rischio per la popolazione". Insomma farà caldo, ma non caldissimo. Secondo i dati del ministero alle 8 di mattina verranno registrati a Roma 22 e 23 gradi nelle giornate di domani e dopodomani. Alle 14 la temperatura salirà a 30 e 31 gradi, percepita a 32 e 33 gradi. Leggermente peggiore la situazione nelle altre province del Lazio: allerta gialla di livello 1 sia a Latina che a Frosinone: il picco di temperatura percepita sarà di 35 gradi domani e dopodomani a Frosinone, e di 36 gradi a Latina. A Viterbo bollino verde e a Rieti bollino giallo soltanto nella giornata di sabato 3 luglio. Nessuna ondata di calore alle porte, quindi. Questo in virtù di un'area perturbata che porterà temporali anche violenti al Nord e temperature leggermente più fresche al centro sud Italia (anche se qua l'anticiclone africano continuerà a dominare la situazione atmosferica). Questa tregua dal caldo estremo, però, durerà pochissimo: tutti i modelli a disposizione concordano su una nuova ondata di caldo africano in arrivo da lunedì 5 luglio.