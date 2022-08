Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 26 agosto 2022: sole e caldo, qualche nuvola su Viterbo Sole e cielo limpido nella regione Lazio. Il caldo non accenna a fermarsi: temperature comprese fra i 16 e i 33 gradi di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Un'altra giornata di sole e caldo è quella di oggi, venerdì 26 agosto 2022. La settimana feriale si chiude con temperature oltre i 30 gradi in tutta la regione Lazio e cieli limpidi ovunque, fatta eccezione per la provincia di Viterbo dove arriva qualche nuvola a partire dal tardo pomeriggio. Le temperature minime, invece, non scendono oltre i 16 gradi registrati a Rieti.

Sole e caldo a Roma: le previsioni meteo di oggi

Nella capitale continua il bel tempo: cielo limpido e i raggi caldi del sole caratterizzano l'intera giornata di oggi. Qui, come al solito, le temperature più elevate si registrano nel primo pomeriggio, quando il termometro supera i 33 gradi: è la provincia più calda della regione Lazio. Le temperature minime, invece, si aggirano sui 20 gradi centigradi: queste temperature, però, si registrano soltanto nelle prime ore della mattina e in tarda serata.

Meteo e temperature nel Lazio: previsioni per venerdì 25 agosto

Il tempo sereno caratterizza tutta la regione anche se, nei prossimi giorni, torna qualche precipitazione soprattutto sulle zone appenniniche. La provincia più fresca della regione, come spesso accade, è quella di Rieti, dove le temperature sono comprese fra i 16 gradi di minima e i 30 di massima, percepiti soltanto nelle ore centrali della giornata. Proseguendo con la secondo provincia più fresca, poi, troviamo Viterbo: qui la temperatura massima non supera i 31 gradi, mentre le minime si aggirano sui 16. Anche le due province più a sud della regione registrano 31 gradi di massima: nel caso delle minime, però, aumentano i gradi. Nella zona di Frosinone le massime sono sui 19 gradi, nel capoluogo pontino sono sui 21.