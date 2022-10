Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 21 ottobre 2022: cielo nuvoloso e temperature fino a 25 gradi Temperature comprese fra gli 11 gradi di Rieti e i 25 di Roma: il bel tempo oggi lascia spazio a qualche nuvola di troppo.

A cura di Beatrice Tominic

Temperature ancora miti in questo ottobre: il decimo mese dell'anno sta per giungere quasi al termine e i termometri ancora segnano ampiamente i 20 gradi. Se molte delle giornali autunnali vissute fino ad ora sono state caratterizzate da sole e cielo sereno, oggi, 21 ottobre 2022, invece, il cielo appare nuvoloso. Ma niente paura: prima delle fine del weekend torna il sole. Domenica, infatti, il tempo ci delizierà con una splendida giornata.

Previsioni meteo Roma venerdì 21 ottobre

Si parte dai 13 gradi di temperatura minima fino ad arrivare ai 25 di massima sulla capitale. A Roma le prime nuvole arrivano in tarda mattinata, dopo le 10: fino a quel momento, invece, il cielo resta sereno come nella giornata di ieri. A poco a poco le nubi coprono il cielo, fino ad ingrigirlo completamente a metà pomeriggio, verso le 16. Fra le 15 e quel momento le temperature raggiungono il loro massimo per la giornata. Come di consueto, con il calare del sole, arriva anche il fresco: in serata iniziano ad abbassarsi fino ai 17 gradi.

Previsioni meteo sulle province del Lazio venerdì 21 ottobre

Tempo simile anche nelle altre province del Lazio che, però, si annunciano meno calde della capitale. Come sempre Rieti si conferma la provincia più fresca, con una temperatura minima di 11 gradi e una massima di 22: anche qui a partire dalla tarda mattinata arrivano le nuvole e per tutto il pomeriggio il cielo appare coperto. Meno scuro, ma pur sempre ricco di nuvole invece, il cielo nel viterbese, dove le temperature sono comprese fra i 12 e i 22 gradi. Nuvole solo a partire dal tardo pomeriggio nel frusinate, dove le temperature si aggirano fra la minima di 12 e la massima di 23. Stesso tempo, ma con diverse temperature a Latina: qui il termometro tocca qualche grado in più, dai 15 di minima ai 24 di massima.