Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 17 marzo 2023: cielo sereno e temperature in calo Sole con qualche nuvola nel Lazio e a Roma oggi, venerdì 17 marzo 2023: le temperature, in alcuni casi, tornano ad aggirarsi intorno allo zero, come a Viterbo e Rieti.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora sole nella capitale e nella regione Lazio in questo venerdì 17 marzo: nonostante il bel tempo, però, le temperature, già da ieri, si stanno abbassando di nuovo. Quella più alta è prevista a Latina e Frosinone, mentre la minima a Rieti e Viterbo, dove il termometro torna a segnare zero gradi.

Previsioni meteo a Roma: le temperature nella capitale

Cielo sereno e parzialmente nuvolosa sulla capitale in questa giornata di venerdì 17 marzo: sebbene il sole sia alto nel cielo, appare soltanto nelle prime ore della mattina e nel tardo pomeriggio. Dalla mattina fino a poco prima dell'ora di cena, invece, il cielo è coperto da nuvole, ma non è prevista pioggia o altre precipitazioni. Le temperature, come scrive Il Meteo.it, sono comprese fra i 7 e i 14 gradi centigradi.

Le previsioni nelle province: sole e termometro a zero

Temperature molto più basse, invece, a Rieti e Viterbo, dove il termometro raggiunge la minima di zero gradi centigradi mentre la massima, in entrambi i casi, è di 14 gradi. A Rieti, nelle ore notturne, non si esclude che il termometro possa scendere ancora, raggiungendo -1. Nei territori di entrambe le province, inoltre, è previsto il sole per l'intera giornata di oggi, venerdì 17: soltanto nel viterbese, è attesa qualche nuvola nel pomeriggio fra le 16 e le 17.

Temperature piuttosto rigide anche nel frusinate, dove la minima si aggira intorno ai 3 gradi e la massima intorno ai 15. Diversamente, invece, il capoluogo pontino resta quello più mite, insieme alla capitale: le temperature registrare sono comprese fra i 7 gradi e 15. In entrambi i casi il cielo è limpido, fatta eccezione per qualche nuvola sparsa che arriva nel pomeriggio a Latina.