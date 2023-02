Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 17 febbraio: cielo sereno con qualche nuvola Temperature comprese fra uno e 13 gradi centigradi. Su tutte le province il cielo è parzialmente nuvoloso o completamente coperto.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo nuvoloso su tutta la regione Lazio in questo venerdì 17 febbraio 2023. Le temperature, rispetto a quelle che hanno contraddistinto la scorsa settimana e l'inizio di questa, restano meno rigide, comprese fra un solo grado, minima a Viterbo e i 14 gradi attesi a Latina. Parzialmente nuvoloso su tutte le province, particolarmente coperto, invece, nel reatino.

Previsioni del tempo oggi a Roma

Nubi sparse anche sulla capitale: dopo una nottata e una prima mattina particolarmente nuvolosa, il cielo sulla città di Roma si apre e mostra un timido sole dalla tarda mattina, a partire dalle ore 10. Ma le nubi non vanno via, come sottolinea Il Meteo.it. Le temperature, invece, sono comprese fra gli 8 e i 12 gradi.

Meteo sulle province del Lazio

In questa giornata la provincia più fredda sembra essere Viterbo: le temperature minime non scendono oltre un grado, mentre le massime si fermano a 11 gradi. Differenza di un grado per Rieti, dove la minima è di 2 gradi centigradi e la massima di 10. Ma mentre nella prima provincia il sole fa spesso capolino dalle nuvole, soprattutto nel corso della mattinata, nella seconda il cielo resta completamente coperto fino a notte inoltrata.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 2 febbraio: sole e temperature fino a 13 gradi

Nubi sparse, che ogni tanto rendono il cielo molto coperto, anche a Frosinone e Latina. Anche in questi territori la temperatura, pur essendo meno rigida rispetto a quella della scorsa settimana, resta molto bassa, sebbene si registri la massima dell'intera regione Lazio: nel frusinate quella attesa è compresa fra i 3 e i 12 gradi centigradi, mentre nelle zone del capoluogo pontino fra i 5 di minima e non supera i 13 gradi di massima.