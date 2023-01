Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 13 gennaio 2023: cielo coperto, temperature sfiorano lo zero Cielo nuvoloso e temperature basse, comprese fra i 2 e i 14 gradi: ecco le previsioni a Roma e nel Lazio per oggi venerdì 13 gennaio 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Continua il freddo a Roma e nel Lazio. Oggi, venerdì 13 gennaio 2023, le temperature sono comprese fra la minima di 2 gradi, a Rieti e Viterbo e la massima registrata a Latina di 14. Alle temperature già rigide, si aggiunge la mancanza di caldi raggi solari: il cielo è coperto su quasi tutti i territori della regione, fatta eccezione per quelli che di trovano più a sud, dove alle nuvole si alterna un flebile sole.

Previsioni meteo Roma: cielo nuvoloso e ancora freddo

Cielo nuvoloso tutto il giorno sulla capitale nella giornata di oggi, venerdì 13 gennaio 2023. Dopo le prime ore della mattina, il cielo appare coperto e grigio: soltanto nelle ore centrali della giornata vengono raggiunte le temperature massime della città, sui 13 gradi centigradi, come scrive il Meteo.it. Le temperature minime, invece, si abbassano fino a 4 gradi centigradi.

Previsioni meteo sulle province del Lazio

Come anticipato, fra i territori più freddi ci sono le province di Rieti e Viterbo: in entrambi i casi le temperature minime sono di 2 gradi centigradi, mentre le massime sono, rispettivamente, di 10 e 11 gradi. In entrambi i casi il cielo è grigio, scuro e coperto per tutto il giorno.

Temperature comprese fra i 3 e i 12 gradi a Frosinone dove, nella prima parte della giornata, il cielo è leggermente nuvoloso, ma a partire dalla tarda mattinata resta coperto e scuro. Qualche grado in più, invece, si registra a Latina, dove le temperature oscillano fra i 6 e i 14 gradi centigradi. Anche nel capoluogo pontino il cielo diventa più scuro e nuvoloso a partire dall'ora di pranzo, ma in questo caso nella tarda serata torna il sereno.