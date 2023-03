Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 10 marzo 2023: temporali e piogge, schiarite nel pomeriggio Piogge e temporali su tutta la regione Lazio in questo venerdì 10 marzo 2023: le prime schiarite sono attese soltanto nel pomeriggio, temperature miti.

A cura di Beatrice Tominic

Questo weekend si apre con temporali e piogge su tutta la regione Lazio, compresa la capitale. Nella giornata di venerdì 10 marzo, nonostante il brutto tempo, le temperature restano piuttosto miti, comprese fra i 7 e i 18 gradi centigradi.

Previsioni del tempo per venerdì 10 marzo a Roma

Nella capitale alla pioggia si alternano schiarite: le temperature qui sono comprese fra i 12 e i 17 gradi centigradi. Come scrive Il Meteo.it, le condizioni meteo peggiori sono attese per la mattina quando, dal cielo grigio e cupo, è attesa pioggia continua. Il sole, invece, sembra caratterizzare questo pomeriggio di quasi metà marzo, in attesa che torni la primavera.

Pioggia anche sulle altre province: temporali e allerta gialla nel basso Lazio e nel reatino

Maltempo anche sulle altre province della regione. A Rieti e Viterbo dove sono attese temperature minime di 7 gradi e massime, rispettivamente, di 13 e 16 gradi, la pioggia sarà una costante di questo venerdì. Mentre a Viterbo è prevista pioggia per tutta la mattina mentre, nel pomeriggio, torna il sole proprio come a Roma, la situazione nelle altre zone della regione Lazio è diversa: temporali sul reatino e sulle zone più meridionali tanto che la Protezione Civile ha definito un livello di allerta e criticità idrogeologica di livello giallo per questa zona della regione.

A Rieti, ad esempio, le perturbazioni durano tutto il giorno, così come a Latina e Frosinone: nel basso Lazio le prime schiarite arrivano solo da metà pomeriggio. Le temperature restano miti nonostante il brutto tempo: nel capoluogo pontino sono comprese fra gli 11 e i 18 gradi, mentre nel frusinate sono un po' più basse, comprese fra i 8 e 16.