Previsioni meteo Roma e Lazio, sabato nuovi nubifragi

Le previsioni del tempo per Roma e per il Lazio: da sabato la situazione meteorologica cambierà ancora: previsti nuovi nubifragi sulla Capitale. Per domenica 4 ottobre sono previste piogge alternate a schiarite. Per domani, giovedì primo ottobre 2020, a Roma previsto cielo sereno con vento debole da sud e temperature comprese tra 14 e 24 gradi.