Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 30 aprile: cielo limpido, sole e temperature miti. Cielo azzurro, sole limpido e temperature miti sull’intera regione Lazio, ma sono in arrivo nuvole per il primo maggio.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, sabato 30 aprile, con cui si chiude un mese e si inaugura il weekend del primo maggio, sulla regione Lazio resta il bel tempo. A parte qualche nuvola sui cieli delle province di Viterbo, Rieti e Frosinone, infatti, il sole regna imperterrito e illumina la regione.

Le temperature, rispetto agli ultimi giorni, però, sono leggermente in calo: le minime nel Lazio partono da 7 gradi centigradi, mentre le massime sono comprese fra i 20 e i 22 gradi.

Il meteo sulla capitale: bel tempo e temperature fra i 12 e 20 gradi

Il primo giorno del weekend del primo maggio si annuncia assolato e quasi estivo anche sulla città di Roma, dove la temperatura minima si tocca alle ore 6 della mattina, mentre già dall'ora successiva si sfiorano i 13 gradi centigradi, fino ad arrivare ai 20 delle prime ore del pomeriggio. Dopo un'intera giornata di sole, dalla mattina fino alla sera, però, la giornata di domenica potrebbe portare con sé qualche nube di troppo e temperature ancora in grado di qualche grado.

Previsioni meteo sulle province della regione

Nella giornata di domenica primo maggio, le nubi tornano a coprire il cielo limpido della regione Lazio: per questo è consigliato godersi il bel tempo oggi che il sole splende e le temperature continuano ad essere piuttosto miti. Le province di Rieti e Viterbo, come scritto ne Ilmeteo.com, restano le più fredde con le temperature minime di 6 gradi centigradi, mentre raggiungono rispettivamente i 20 e i 21 gradi. A Frosinone la minima, nonostante sia più alta, non arriva comunque a 10 gradi e si ferma a 9, mentre la massima raggiunge i 22. Un grado in meno, invece, Latina, che tocca la massima di 21 gradi e la minima di 12.