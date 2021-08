Previsioni meteo Roma e Lazio, riecco Lucifero: torna l’anticiclone africano col caldo torrido Per qualche giorno farà meno caldo, ma si tratterà di una tregua davvero passeggera. L’anticiclone Lucifero tornerà a scaldare l’aria prima di quanto si immagini. Le temperature, infatti, potrebbero tornare roventi in tutta Italia già a partire dal weekend. Roma rischia l’allerta caldo e il bollino rosso.

A cura di Enrico Tata

Per qualche giorno farà meno caldo, ma si tratterà di una tregua davvero passeggera. L'anticiclone Lucifero tornerà a scaldare l'aria prima di quanto si immagini. Le temperature, infatti, potrebbero tornare roventi in tutta Italia già a partire dal weekend. Tra sabato e domenica è previsto un ritorno dell'alta pressione da sud con le temperature che faranno segnare di nuovo picchi altissimi, soprattutto in pianura Padana, ma anche nel centro, in Toscana, Umbria e Lazio. A Roma le massime potrebbero toccare i 33/34 gradi già sabato e domenica potrebbero arrivare addirittura a 35/36 gradi. Almeno fino a lunedì le giornate della Capitale saranno contrassegnate da caldo, sole e nessun accenno di pioggia.

Temperature più fresche fino a venerdì, poi torna il caldo

Come detto, fino al weekend le temperature saranno più fresche a Roma. Questo, tuttavia, non significa che le massime scenderanno sotto i 30 gradi. Per la giornata di domani, giovedì 19 agosto, previsto soleggiamento diffuso e caldo per tutto il giorno sulla Capitale, con temperature comprese tra ventuno e trentuno gradi. Venti deboli e precipitazioni assenti. A Roma, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, non ci sarà emergenza caldo almeno fino alla giornata di venerdì. Nella Capitale il bollino di allerta sarà verde, cioè rischio di livello 0, che si verifica quando ci sono "condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione". Sempre venerdì, tuttavia, le temperature cominceranno a risalire e, secondo il bollettino del ministero della Salute, le massime saranno intorno ai 33 gradi con temperatura percepita sui 34 gradi.