Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi 8 novembre: allerta maltempo, ancora pioggia La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, lunedì 8 novembre, ma dovrebbe interessare soltanto la parte meridionale della regione. La Capitale, invece, potrebbe essere risparmiata dalle piogge, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi. Le previsioni per la restante parte della settimana sono ancora incerte e sicuramente cambieranno nel corso delle prossime ore.

A cura di Redazione Meteo

Tornano le piogge e torna l'allerta meteo sul Lazio. Questa volta, però, il maltempo in arrivo dovrebbe interessare soltanto la zona meridionale della regione, soprattutto le province di Frosinone e di Latina. La Capitale, invece, potrebbe essere risparmiata dalle piogge, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi. Le previsioni per la restante parte della settimana sono ancora incerte e sicuramente cambieranno nel corso delle prossime ore.

A Roma possibili piogge nel pomeriggio

La mattinata di oggi a Roma dovrebbe essere caratterizzata da cielo poco nuvoloso e nessuna precipitazione. Qualche precipitazione, di moderata intensità, potrebbe verificarsi nel corso del pomeriggio. In generale, comunque, non dovrebbero esserci acquazzoni di forte intensità sulla Capitale per tutta la giornata di domani. Per la giornata di domani, martedì 9 novembre, sono previste piogge, ma di debole intensità.

Allerta Meteo gialla nel Lazio meridionale

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 8 novembre 2021, e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni "isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". La pioggia cadrà soprattutto nelle zone più meridionali del Lazio, in provincia di Latina e in provincia di Frosinone. "Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri", si legge sul bollettino diramato ieri.