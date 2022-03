Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi 5 marzo: gelo in arrivo dalla Russia, ma resta il sole Nella giornata di oggi, sabato 5 marzo, il meteo sulla città di Roma e la regione Lazio prevede cielo sereno e calo di temperature: aria fredda in arrivo dalla Russia.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, sabato 5 marzo, si apre il primo weekend di marzo, caratterizzato da cielo limpido, sole luminoso e temperature in ripido calo. Nelle giornate di oggi e domani, domenica 6 marzo, infatti, sulla regione Lazio e nel nostro Paese arriva tanta aria fredda dalla Russia, ma, almeno per quanto riguarda il Lazio, nel fine settimana possiamo godere ancora di splendide giornate di sole.

Il meteo di sabato 5 marzo sulla città di Roma e la regione Lazio

Nella giornata di oggi, sabato 5 marzo, come si legge nel sito de Ilmeteo.it, il cielo sulla regione Lazio appare limpido, fatta eccezione per le province di Rieti, Frosinone e Latina dove, nel corso del giorno, si attendono nuvole sparse soprattutto per le due province che si trovano più a sud dove, infatti, nel corso della notte fra venerdì e sabato, sono attese perturbazioni piovose. Non è escluso, infine, che possa nevicare nella provincia di Rieti, con qualche fiocco anche in quella di Viterbo, nella giornata di domenica 13.

Nella regione Lazio, le temperature che caratterizzano il weekend si aggirano fra gli zero e i 13 gradi e, soprattutto nella giornata di domenica, il gelo fa rabbrividire tutto il territorio. La zona più colpita è quella della capitale dove le temperature superano i 10 gradi soltanto fra le ore 12 e le 16, nel cuore della giornata: per tutto il resto del tempo, invece, si resta fra i 6 e i 2 gradi.

Gelo in arrivo: il ritorno di Burian

A differenza del sole, che potrebbe lasciarci la prossima settimana, l'abbassamento delle temperature è atteso progressivamente. Dalla giornata di venerdì 11, infatti, è in arrivo il vento gelido che arriva dalle lande siberiane e dalle steppe kazake: noi lo conosciamo come Burian o Buran e lo ricordiamo per aver fatto irruzione nel nostro Paese nel 1996, 2006, 2012 e nel 2018, quando ha fatto congelare e imbiancare persino la città di Roma.