Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi 11 marzo: cielo coperto e freddo, due province sotto lo zero Nella giornata di oggi, venerdì 11 marzo, le temperature restano molto basse, soprattutto nelle province di Rieti e Viterbo. Cielo coperto su tutta la regione Lazio, Roma compresa.

A cura di Beatrice Tominic

Continua l'aria fredda dalla Russia anche nella giornata di oggi, venerdì 11 marzo 2022. La regione Lazio e le sue città, compresa la capitale, oggi non possono contare neanche sull'azione mitigatrice del sole: nel corso di questa giornata, infatti, il cielo sereno di questa ultima settimana viene velato da qualche nube, fino a risultare completamente coperto nella nottata fra oggi e domani, sabato 12 marzo, soprattutto nelle province di Roma, Frosinone e Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 11 marzo

Nella giornata di oggi, venerdì 11 marzo, a partire dalla mattina verso le ore 7, il cielo sereno della notte diventa un poco nuvoloso: come comunica il sito de Il meteo.it, infatti, le condizioni peggiorano progressivamente e le nuvole aumentano verso le 19, per poi coprire totalmente il cielo nel corso della serata. Le temperature su Roma, rispetto alle altre province della regione, sono meno basse: la minima si aggira sui 6 gradi, mentre la massima, poco più di 13, sfiora i 14 gradi, ma soltanto nelle fasi centrali della giornata.

Continua il freddo nella regione Lazio: le province più fredde restano Rieti e Frosinone

Anche oggi continua il freddo su tutta la regione Lazio, ad eccezione della città di Roma e di Latina nelle altre zone della regione le temperature sfiorano lo zero: nel capoluogo pontino la temperatura minima, infatti, si aggira sui 7 gradi, mentre la massima arriva è compresa fra i 12 e i 13, fino a toccare i 13.5 verso le 13.

La zona del frusinate, invece, sfiora i 13 gradi nel corso della giornata, mentre la minima arriva a 2 gradi nella prima mattina. Diversamente, sia la provincia di Rieti che quella di Viterbo oggi raggiungono la temperatura minima di -1 grado: il termometro, nel primo caso, va sotto lo zero nel corso delle prime ore della mattina, dalle ore 4 fino alle ore 7, mentre nel secondo, oltre alle prime ore, si tocca un grado sotto lo zero anche nel corso della notte fra oggi e domani. Le massime, invece, raggiungono i 12 gradi a Rieti e i 13 a Viterbo: in entrambi i casi il picco massimo è previsto le ore 13.