Previsioni meteo Roma e Lazio per lunedì 7 febbraio: cieli coperti prima del ritorno del bel tempo Per la giornata di oggi, lunedì 7 febbraio, nella città di Roma e nella regione Lazio è previsto cielo coperto e poco nuvoloso, con temperature fra l’1 e i 15 gradi nelle province.

A cura di Beatrice Tominic

La settimana compresa fra il 7 e il 13 febbraio si apre con un lunedì nuvoloso e il cielo coperto su tutta la regione Lazio. In alcuni casi, come si registra in provincia di Frosinone e in alcune zone in quella di Latina, è attesa anche qualche pioggia debole nella tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio, però, su tutte le province si registrano ampie schiarite: la giornata di domani, martedì 8 febbraio, infatti, è la prima di tre giornate con il sole e il cielo limpido fino a quella di venerdì, 11 febbraio, quando si registra il ritorno di nubi sparse e di un cielo che appare nuovamente molto coperto nella giornata di sabato.

Le temperature, oggi e nei prossimi due giorni, sono comprese fra gli 0 e i 13 gradi, fatta eccezione, però, in alcuni casi: nelle province di Rieti e Viterbo, ad esempio, sono più basse e si aggirano fra una minima di -2 e una massima di 11.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 7 febbraio

Nella giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, la città di Roma si sveglia con un cielo grigio, ma poi si riaddormenta con il sereno. Nella notte fra domenica 6 e lunedì, infatti, il cielo notturno è un poco nuvoloso e, nella prima mattina, si mostra cupo e coperto. Poi, però, dalle nubi sparse del primo pomeriggio, schiarisce fino a diventare limpido e sereno a partire dalle ore 16 circa. Le temperature nella capitale, infine, toccano un minimo di 7 gradi e un massimo di 15 che si registrano nella ore centrali della giornata.

Leggi anche Previsioni meteo Roma lunedì 24 gennaio: tempo bello e freddo

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 8 febbraio

Come abbiamo anticipato, nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, torna il bel tempo: il cielo su Roma è limpido per tutto il corso della giornata, ma le temperature registrate sono un pochino più basse. La minima, infatti, si aggira poco sotto i 3 gradi, mentre la massima sfiora i 13.