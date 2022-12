Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 3 dicembre: pioggia forte tutto il giorno La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla valida per tutta la giornata di oggi. Si prevedono in particolare “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere”.

A cura di Enrico Tata

Per oggi, sabato 3 dicembre, previste piogge forti lungo tutto l'arco della giornata a Roma e in generale nel Lazio. Piogge forti anche nella giornata di domani, domenica 4 dicembre, ma è prevista qualche schiarita nel corso della serata. Cielo nuvoloso e qualche pioggia anche nei primi giorni della prossima settimana e il maltempo dovrebbe caratterizzare anche la giornata di giovedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata.

Allerta meteo per oggi a Roma e nel Lazio

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla valida per tutta la giornata di oggi. Si prevedono in particolare "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Le previsioni del tempo per il weekend

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, quello che ci attende in Italia è un fine settimana definito molto instabile "e caratterizzato non solo da tanta pioggia, ma pure da neve (copiosa oltre certe quote) e vento forte. E non saranno poche le regioni coinvolte". Un impulso di aria fredda polare "riuscirà ad affondare sul Mediterraneo, dando vita a un ciclone (ovvero ad una vasta area di bassa pressione) che si approfondirà sul Golfo del Leone (Francia). Da questo vortice ciclonico scaturirà una perturbazione che si muoverà velocemente verso il nostro Paese, provocando forti piogge nel corso di Sabato 3 Dicembre". Le regioni più colpite saranno quelle settentrionali, ma anche quelle tirreniche e ioniche. Sul Lazio potranno scendere fino a 70 mm di pioggia (70 litri di pioggia per metro quadrato) entro la mezzanotte di sabato.