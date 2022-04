Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 23 aprile: sole e massime sui 20 gradi Oggi previsto sole sulla città di Roma, ma domani e dopodomani le previsioni sono ancora incerte: pioverà?

A cura di Enrico Tata

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sulla città di Roma nella giornata di oggi, sabato 23 aprile. Nella notte e all'alba le minime hanno toccato gli 11 gradi, mentre le temperature massime toccheranno, intorno alle 14, quota 20 gradi. Minime e massime resteranno stabili almeno fino a mercoledì 27 aprile.

Previsioni incerte per domani e venerdì

Le previsioni per domenica 24 aprile, invece, sono ancora molto incerte: il sito MeteoAM dell'Aeronautica militare prevede infatti pioggia nella notte tra sabato e domenica, con il tempo che dovrebbe tornare sereno nel tardo pomeriggio. Secondo 3bMeteo, invece, potrebbe piovere la mattina, ma anche in serata. Per gli esperti del sito IlMeteo.it, potrebbe piovere in abbondanza nella notte tra sabato e domenica, ma già intorno alle 10 di mattina il cielo dovrebbe tornare sereno. Incerte anche le previsioni per il 25 aprile: sereno per ilMeteo.it (almeno stando alle ultime previsioni di questa mattina) e con possibilità di pioggia per 3BMeteo.

Meteo, sull'Italia tempo incerto

In generale il tempo sarà incerto su tuta Italia in questo weekend con il ponte del 25 aprile. Spiegano gli esperti del sito 3BMeteo: "sull'Italia si aprirà una fase caratterizzata dall'influenza di un canale di bassa pressione posizionato tra l'Europa occidentale e quella centro orientale. Nel corso del weekend e nella giornata della Liberazione le correnti instabili associate a questa saccatura avranno modo di interessare più direttamente le regioni settentrionali e parte del centro e non il Sud che resterà immerso in una matrice anticiclonica di stampo sub tropicale. Dunque le piogge e i temporali che localmente potranno risultare anche intensi li ritroveremo su alcune zone del Nord, solo a tratti al centro e nulla al Sud dove per altro le temperature subiranno anche un discreto aumento finendo sopra media".